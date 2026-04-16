Расписание поездов Обливская — Лихая
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Обливская — Лихая
Расстояние между станциями составляет
177
км.
Приблизительное время следования составляет:
4 ч. 47 мин.
- 4 ч. 3 мин. – время в пути на поезде 214Ж (самый быстрый поезд);
- 5 ч. 23 мин. – время в пути на поезде 162Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 22
поезда
без пересадки.
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Стоимость билетов на поезд Обливская — Лихая по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 1558 рублей.
- Купе: 2337 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам.
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Вагон попался очень неплохой. Конечно не новый, однако очень чистый и ухоженный. Приятно было на нем ехать. В соседнем вагоне был биотуалет, поэтому когда у нас закрывали – мы просто ходили в соседний вагон. Всегда была бумага на месте. Очень понравилась поездка.
Ощущение что попал в год этак 1945. Вагоны старые, не ремонтировались со времен Ленина. Невозможно зайти в туалет. Грязно и воняет.
Машинист дерганный. Поезд тоже не самый лучшие. Старый. Все скрипит и трясется. Ехать невозможно.
Хорошая проводница. Старалась всю дорогу. Убирала вагон усердно и много раз. Постельное белье не очень новое, видно что стиралось уже много раз. Подушка не удобная. Но если оценивать состав полностью, я думал что будет гораздо хуже.
У нас в вагоне не работал кондиционер хотя в билете было заявлено при покупке что он будет. Проводница сказала что сломался. Какой идиот отправляет вагон летом без кондиционера? Ехала старушка которая чуть сознание не теряла в такой духоте.
Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать
Матрасы в поезде удобные. Видно что не советские и это просто супер. Милые проводницы. Вагон тоже в достойном состоянии. Туалеты работали, вода в умывальниках была. Никто не распивал спиртное. Так что было все в общем то замечательно.
В поезде должен был быть биотуалет, а его НЕТ! Так даже не смотря на то что был обычный туалет, который закрывали перед каждой остановкой, так еще и перебои были с водой! Поездка просто жесть.
Спасибо за поездку, она прошла замечательно! Проводницы очень знающие женщины, сразу во время посадки обо всем рассказали и пояснили что и как. Также охотно отвечали на любые мои вопросы. Я довольна))))
Это одно из тех «путешествий», которые хочется забыть и никогда не повторять. Вагон старый, половина функций не работает, включая охлаждение. Форточки только в туалете можно открыть!!! Проводницы извиняются, стараются помочь. Но это не их вина совершенно.
Проводницы умеют обслуживать. Что не понравилось – так это бабушка, которая ехала рядом и когда развернула свою курицу, то меня чуть не вытошнило. Было ощущение, что она вообще протухшая. Если бы можно было на этапе выбора билетов смотреть чтобы рядом не было бабушек всяких или лиц непонятной национальности, то сервисам продажи билетов цены бы не было.
Приятно осознавать что на жд еще остались люди, которые любят свою работу и делают ее хорошо. Это относится прежде всего к проводнице Оксане, а также машинисту и начальнику поезда. Видно, что они любят то, чем занимаются и получают от этого удовольствие. Я была в восторге от отношения к пассажирам и общего уровня сервиса. Спасибо большое.
