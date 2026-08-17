Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Остановочный пункт 1300км
Михайловка
Маршрут движения поездов Остановочный пункт 1300км — Михайловка
Расстояние между станциями составляет 15 км.
Приблизительное время следования составляет: 0 ч. 28 мин.
- 0 ч. 19 мин. – время в пути на поезде 6508 (самый быстрый поезд);
- 0 ч. 30 мин. – время в пути на поезде 6076 (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 17 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Остановочный пункт 1300км — Михайловка
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
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Карта маршрута Остановочный пункт 1300км — Михайловка
Стоимость билетов на поезд Остановочный пункт 1300км — Михайловка по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 112 рублей.
- Купе: 168 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.