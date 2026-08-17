Погода на станциях Остановочный пункт 350км и Исеть

Маршрут движения поездов Остановочный пункт 350км — Исеть

Расстояние между станциями составляет 112 км.

Приблизительное время следования составляет: 3 ч. 15 мин.

3 ч. 12 мин. – время в пути на поезде 6466 (самый быстрый поезд);

3 ч. 17 мин. – время в пути на поезде 7426 (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Остановочный пункт 350км — Исеть

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.