Остановочный пункт 91км
Волоколамск
Остановочный пункт 91км
Волоколамск
Маршрут движения поездов Остановочный пункт 91км — Волоколамск
Расстояние между станциями составляет 28 км.
Приблизительное время следования составляет: 0 ч. 36 мин.
- 0 ч. 34 мин. – время в пути на поезде 6962 (самый быстрый поезд);
- 0 ч. 37 мин. – время в пути на поезде 6958 (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Остановочный пункт 91км — Волоколамск
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
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Карта маршрута Остановочный пункт 91км — Волоколамск
Стоимость билетов на поезд Остановочный пункт 91км — Волоколамск по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 544 рублей.
- Купе: 816 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.