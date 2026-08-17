Погода на станциях Поздеевка и Татарск

Маршрут движения поездов Поздеевка — Татарск

Расстояние между станциями составляет 4183 км.

Приблизительное время следования составляет: 3 д. 18 ч. 41 мин.

3 д. 17 ч. 49 мин. – время в пути на поезде 009Н (самый быстрый поезд);

3 д. 20 ч. 17 мин. – время в пути на поезде 011Й (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Поздеевка — Татарск

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.