Правда
Остановочный пункт 43км
Правда
Остановочный пункт 43км
Правда
Остановочный пункт 43км
Правда
Остановочный пункт 43км
Правда
Остановочный пункт 43км
Правда
Остановочный пункт 43км
Правда
Остановочный пункт 43км
Маршрут движения поездов Правда — Остановочный пункт 43км
Расстояние между станциями составляет 5 км.
Приблизительное время следования составляет: 0 ч. 7 мин.
- 0 ч. 7 мин. – время в пути на поезде 6302 (самый быстрый поезд);
- 0 ч. 7 мин. – время в пути на поезде 6352 (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 11 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Правда — Остановочный пункт 43км
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Карта маршрута Правда — Остановочный пункт 43км
Стоимость билетов на поезд Правда — Остановочный пункт 43км по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 180 рублей.
- Купе: 270 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.