Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Правда
Струнино
Маршрут движения поездов Правда — Струнино
Расстояние между станциями составляет 58 км.
Приблизительное время следования составляет: 1 ч. 10 мин.
- 1 ч. 7 мин. – время в пути на поезде 6308 (самый быстрый поезд);
- 1 ч. 15 мин. – время в пути на поезде 6312 (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 19 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Правда — Струнино
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления в Струнино:
Карта маршрута Правда — Струнино
Стоимость билетов на поезд Правда — Струнино по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 180 рублей.
- Купе: 270 рублей.
Рекомендуем проверять наличие скидок и промокодов на ЖД и авиа-билеты на сайте партнера promokodus.com
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.