Константин – отзыв о поезде 259А Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!

Владимир – отзыв о поезде 285А Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!

Бабкина Наталья – отзыв о поезде 539Я Поездка 27.06-29.06.24, поезд N539, 9 вагон. Проводник Салтыков Егор- ответственный,доброжелательный, вежливый и чистюля.В вагоне чистота, в туалете идеальная чистота, мусора никогда нет, влажная уборка постоянная. Молодец Егор. Начальник поезда Зайцев Алексей, проводил опрос по обслуживанию, вежливый, внимателен к пассажирам. Поездкой очень довольны. Большое Вам спасибо. Руководство АО"ФПК"в преддверии профессионального праздника прошу отметить молодого, перспективного проводника Егора Салтыкова. С уважением, семья Бабкиных.

Руслан – отзыв о поезде 575Я Уважаемое руководство!!! Ответьте кто вернет мне деньги за билеты на поезд, на который я не успела по причине не от меня зависящей?? Я пишу на оф. сайт вы кинули в меня ссылкой на закон, который ничего не объясняет. Я купила билеты онлайн через ваш оф. сайт - в кассах меня послали далеко и надолго, сказали списываться в интернете. Требую от Вас нормального

Диман – отзыв о поезде 597Ч Постоянно езжу в поездах, все нормально, но добивает лишь одно: Проводники НАЗОЙЛИВО НАВЯЗЫВАЮТ ЧАЙ,ТАПОЧКИ,ЛОТЕРЕИ и т.п.Пассажиры сколько им говорили, но как об стенку горох, все бесполезно, а так всё слава Богу, вежливые.

Толя – отзыв о поезде 573Я Вагоны старые до ужаса едим в жару, окно не откроешь, оно от старости закисло. Освещение ужас я 2 раза проверял ничего ли я не забыл. Из приятных моментов, работали розетки, и проводница была дружелюбная и пыталась скрасить пребывание в поезде своими шутками.

Наташка – отзыв о поезде 557Я Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.

Вика – отзыв о поезде 557М Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.

Лиза – отзыв о поезде 556М Если бы не хамоватые соседи я думаю что все было бы намного лучше, чем оно было на самом деле. Не давали нормально поспать в процессе поездки, постоянно выясняли отношения с помощью какой-то нецензурной брани.

Ольга Геннадьевна – отзыв о поезде 533М Отличная поездка. Моей дочке и мне все очень понравилось. У нас была проводница по имени Александра. Она просто умничка!!!))) Очень благодарны ей за все, что она делала.

Евгений Мельник – отзыв о поезде 516Я Спасибо за поездку. Все было более-менее. Если бы не храпящий сосед – то можно было бы сказать. Что поездка удалась. Багодаю.

Наталия Дмитрук – отзыв о поезде 511М Ехать было приятно. В вагоне было чисто и удобно. Кондиционера не было, но на улице было не жарко и поэтому в вагоне было приятно и комфортно.

Владимир Анатольевич – отзыв о поезде 385Я В Мичуринске завалились какие-то два алкаша, которые начали бузить. В Воронеже их сняла с поезда полиция. Как можно вот так напиваться, когда тебе нужно куда-то ехать??? Я не понимаю вообще.

леший – отзыв о поезде 377Я плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку

Ольга – отзыв о поезде 297Х Проводник вообще умница, все успевал и очень старался. Таким работникам нужно премии выписывать. Его звали Павел.

Кристина Алексеевна – отзыв о поезде 295Я Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.

Фадеева Валентина Викторовна – отзыв о поезде 293А Когда будете ехать на поезде в такое дальнее путешествие с детьми – будьте готовы к тому, что им уже через 5 часов надоест ехать и будут выносить мозг, если вы не придумаете чем их можно занять по дороге.

София – отзыв о поезде 279А Воды в кране не было вообще утром. Ни зубы почистить, ни умыться. Все что хотите дополнительно- за деньги и причем с немалой наценкой. Как в ресторане.

Марина Викторовна Павлович – отзыв о поезде 277А Проводница очень приятная женщина. В вагоне постоянно проводилась уборка. На любой вопрос у проводницы был ответ. Было видно что профессионал в своем деле. Ехали и наслаждались поездкой на море))))

Диана Митько – отзыв о поезде 251А Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!

Олег М. – отзыв о поезде 247А Брал билеты с этого сайта прямо в интернете впервые. Все прошло идеально. Поезд отличный, проводница сразу сориентировала что и куда. Единственным недостатком считаю, что нельзя как-то отдельно от всех регулировать свой кондиционер. Когда не дует – становится жарко, когда включается – холодно.

Фаина – отзыв о поезде 245А УЖОС! Это я заплатила больше 7000 рублей за то чтобы прокатиться на старом ретро-поезде!?? Вот уж не думала, что такие еще вообще по рельсам даже ездят. А тем более за такие деньги. Так ладно ретро – половина вагона была поломана или не работала. Двери скрипели, из окна поддувало.

Валентина Олеговна – отзыв о поезде 237Ч Приятные проводницы, у нас в вагоне им помогали студентки. Вкусная еда, вежливые. Проводницу звали Анна. Она делала всё, что нужно очень оперативно. Я даже в какой-то момент удивилась, как она умудряется обо всем помнить и так быстро все делать. Видимо опыт. Поездкой довольна.

Анна Васильевна – отзыв о поезде 227А УРА!!! Нам попались места в абсолютно новом современном вагоне, который просто бусечка!!!!!!!!!!! Тут и розетки везде есть для телефонов! Они работают как нужно! Плюс на полках лежат матрасы уже с чехлами. В общем нам все очень понравилось!!!!