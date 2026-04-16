Константин – отзыв о поезде 259А Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!

Владимир – отзыв о поезде 285А Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!

Бабкина Наталья – отзыв о поезде 539Я Поездка 27.06-29.06.24, поезд N539, 9 вагон. Проводник Салтыков Егор- ответственный,доброжелательный, вежливый и чистюля.В вагоне чистота, в туалете идеальная чистота, мусора никогда нет, влажная уборка постоянная. Молодец Егор. Начальник поезда Зайцев Алексей, проводил опрос по обслуживанию, вежливый, внимателен к пассажирам. Поездкой очень довольны. Большое Вам спасибо. Руководство АО"ФПК"в преддверии профессионального праздника прошу отметить молодого, перспективного проводника Егора Салтыкова. С уважением, семья Бабкиных.

Наташка – отзыв о поезде 557Я Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.

Вика – отзыв о поезде 557М Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.

Ольга Геннадьевна – отзыв о поезде 533М Отличная поездка. Моей дочке и мне все очень понравилось. У нас была проводница по имени Александра. Она просто умничка!!!))) Очень благодарны ей за все, что она делала.

Евгений Мельник – отзыв о поезде 516Я Спасибо за поездку. Все было более-менее. Если бы не храпящий сосед – то можно было бы сказать. Что поездка удалась. Багодаю.

Наталия Дмитрук – отзыв о поезде 511М Ехать было приятно. В вагоне было чисто и удобно. Кондиционера не было, но на улице было не жарко и поэтому в вагоне было приятно и комфортно.

Валентина Д. – отзыв о поезде 495Я Билеты мы покупали на этот поезд еще за месяц до отправления. Через интернет. Оказалось быстро и очень удобно. Во время посадки боялась что будут накладки из-за электронных билетов. Но их не было. Все прошло хорошо.

Владимир Анатольевич – отзыв о поезде 385Я В Мичуринске завалились какие-то два алкаша, которые начали бузить. В Воронеже их сняла с поезда полиция. Как можно вот так напиваться, когда тебе нужно куда-то ехать??? Я не понимаю вообще.

леший – отзыв о поезде 377Я плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку

Ольга – отзыв о поезде 297Х Проводник вообще умница, все успевал и очень старался. Таким работникам нужно премии выписывать. Его звали Павел.

Фадеева Валентина Викторовна – отзыв о поезде 293А Когда будете ехать на поезде в такое дальнее путешествие с детьми – будьте готовы к тому, что им уже через 5 часов надоест ехать и будут выносить мозг, если вы не придумаете чем их можно занять по дороге.

Валерия – отзыв о поезде 282Я Хороший вагон, оснащен кондиционером. Очень комфортно было ехать. Проводница нормальная девушка. На выбор много всяких вкусняшек к чаю.

София – отзыв о поезде 279А Воды в кране не было вообще утром. Ни зубы почистить, ни умыться. Все что хотите дополнительно- за деньги и причем с немалой наценкой. Как в ресторане.

Марина Викторовна Павлович – отзыв о поезде 277А Проводница очень приятная женщина. В вагоне постоянно проводилась уборка. На любой вопрос у проводницы был ответ. Было видно что профессионал в своем деле. Ехали и наслаждались поездкой на море))))

Диана Митько – отзыв о поезде 251А Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!

Валентина Олеговна – отзыв о поезде 237Ч Приятные проводницы, у нас в вагоне им помогали студентки. Вкусная еда, вежливые. Проводницу звали Анна. Она делала всё, что нужно очень оперативно. Я даже в какой-то момент удивилась, как она умудряется обо всем помнить и так быстро все делать. Видимо опыт. Поездкой довольна.

Анна Васильевна – отзыв о поезде 227А УРА!!! Нам попались места в абсолютно новом современном вагоне, который просто бусечка!!!!!!!!!!! Тут и розетки везде есть для телефонов! Они работают как нужно! Плюс на полках лежат матрасы уже с чехлами. В общем нам все очень понравилось!!!!

Алеся – отзыв о поезде 225С Ехала с дочкой из Мурманска до Рязани. Поезд не скажу что эталонный, но достаточно хороший. Проводницы вежливые женщины, знающие что делают. Обслуживание на 5, состояние вагона на 4.

Марина – отзыв о поезде 221Я Добрый вечер. Поехали с мужем, взяли купе. 15 вагон, приятная проводница. Само купе тоже аккуратное, но было очень пыльно. Ощущение что вагон давно не убирался и не видел влажной уборки. Было душно. Открывали форточку но не помогало. Поездка на 3 из 5.

Кристина А. – отзыв о поезде 156М На улице было +27, у нас по началу было хорошо, но ближе к вечеру как-то душновато. Кондиционер не справлялся с нагрузкой

Леся Усманова – отзыв о поезде 135А Проводницы очень хорошо поработали. Я отправляла маму (ей уже 86 лет) а этом поезде одну. Посадила и попросила проводниц присмотреть за ней хорошенько. Что они и сделали. Потом она по приезду мне звонила и рассказала что ее часто подходили контролировали, а на остановке её еще помогли выйти из поезда, так как там очень короткая по времени остановка.

Сергей Валентинович – отзыв о поезде 121А Обычный поезд. Ехал до конечной из Москвы. Поезд дальнего следования, что про него можно сказать? Есть свои минусы и плюсы, в дороге без этого никак.