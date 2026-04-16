Пассажир – отзыв о поезде 101Й Поезд очень старый, всё скрипит ужасно, подушки очень сильно воняют (видимо не стирают), какие-то не понятные остановки, по 30 минут🙄 Проводницы это что то с чем-то ходят не довольные, одна выперлась в туалет вообще в колготках. 🙄🙄🙄 Ну очень не приятная ситуация🥴

Ульяна Егоровна – отзыв о поезде 379У У меня есть только одно пожелание – работать чуточку более ответственно. Попросила проводницу подмести – потом пришлось еще раз просить, потому что забыла.

Зарина – отзыв о поезде 377Г Спасибо проводнице Татьяне, которая тщательно проводила уборку в вагоне и профессионально исполняла свои обязанности! Благодаря именно таким проводницам я не теряю веру в то, что наши железные дороги могут быть намного лучше западных!

Маша – отзыв о поезде 341Е Шторки на месте. Розетка чтобы подзарядить телефон тоже на месте. Белье постельное очень даже ничего. Одним словом что вам еще надо? Мне все ок!

Полина – отзыв о поезде 331Й Проводницы очень разные. Одна добрая и приятная, вторая какая-то нервная женщина, вообще не хотелось с ней даже разговаривать. Вагон приличный, без изъянов.

Анатолий Алексеевич – отзыв о поезде 309Е Попался новый вагон и очень ответственная проводница. Она проводила несколько раз влажную уборку, в вагоне постоянно подметала и делала абсолютно все, чтобы пассажирам было комфортно. Хотелось бы чтобы Елене (так ее звали) выписали премию.

Женечка Плотникова – отзыв о поезде 147Е У нас не работало охлождение и было жарко в вагоне. Проводницы работали хорошо, но вагон редко мылся. За всю поездку один раз влажная и один раз сухая уборка.

ОЛЬГА – отзыв о поезде 125Е Цены могли бы и поменьше сделать на плацкарт, так как комфорт там сильно отличается от того, что в купе. И придумайте пожалуйста курилку в поезде, потому что некоторые пассажиры используют для этого дела туалет.

Марианна – отзыв о поезде 115Е Слишком долго стоит в Сургуте и Тюмени. Можно загрузиться за 10 минут, а он там по часу стоит. Не забывайте, что во время стоянки не работает кондиционер!

Екатерина – отзыв о поезде 109М Вот мне до конца не понятно, почему в поезде до сих пор старые вагоны? Когда это все закончится и можно будет ехать в нормальных условиях?

Маширка – отзыв о поезде 107Е Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.

Марьяна – отзыв о поезде 105Е Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.

ВАД – отзыв о поезде 093Е Мне не понравилась чистота вагона. Я ехал 27 сентября, в купе было не убрано. Ладно, подумал. Ну бывает. Но Б#@#ть когда увидел что валяются билеты с 20 сентября!!!!! Я просто в осадок выпал. Как так можно, не убирались минимум неделю!!!! А может и больше. Сделал замечание начальнику поезда, тот сказал что разберутся.

Катя – отзыв о поезде 087Й На 4 из 5. Есть свои недочеты (по чистоте вопросы) но в остальном на фоне других поездов очень даже ничего.