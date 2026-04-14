Расписание поездов Ростов-на-Дону — Кропоткин (ст. Кавказская)


Отправление и прибытие
по московскому времени

Ниже представлено расписание поездов Ростов-на-Дону — Кропоткин (ст. Кавказская) на 15 апреля 2026. Время отправления и прибытия на станции назначения указано по московскому времени. Рекомендуем заранее планировать ваши поездки, для большинства направлений движения уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.

Расписание поездов Ростов-на-Дону — Кропоткин (ст. Кавказская)

Какие поезда ходят по этому маршруту

Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
254С
Ростов-На-Дону
Кисловодск
01:36
Ростов (Главный)
3 ч. 34 мин.
05:10
Кавказская
193А
Санкт-Петербург
Владикавказ
01:41
Ростов (Главный)
5 ч. 28 мин.
06:52
Кавказская
087Г
Скорый
Нижний Новгород
Адлер
01:47
Ростов (Главный)
3 ч. 22 мин.
04:51
Кавказская
225С
Мурманск
Адлер
02:31
Ростов (Главный)
4 ч. 38 мин.
06:52
Кавказская
550Й
Тольятти
Адлер
02:31
Ростов (Главный)
4 ч. 38 мин.
06:52
Кавказская
227Й
Самара
Кисловодск
02:41
Ростов (Главный)
4 ч. 22 мин.
06:41
Кавказская
225А
Мурманск
Адлер
03:10
Ростов (Главный)
4 ч. 4 мин.
06:57
Кавказская
201У
Апатиты
Адлер
03:42
Ростов (Главный)
3 ч. 33 мин.
06:57
Кавказская
626С
Ростов-На-Дону
Адлер
03:43
Ростов (Главный)
3 ч. 14 мин.
06:57
Кавказская
229Ф
Самара
Кисловодск
03:50
Ростов (Главный)
4 ч. 1 мин.
07:34
Кавказская
203В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
04:20
Ростов (Главный)
5 ч. 1 мин.
09:02
Кавказская
121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
05:21
Ростов (Главный)
3 ч. 47 мин.
08:48
Кавказская
846С
Лыжная Стрела
Ростов-На-Дону
Черкесск
05:28
Ростов Главный пригородный вокзал
3 ч. 4 мин.
08:32
Кавказская
135А
Санкт-Петербург
Махачкала
05:37
Ростов (Главный)
3 ч. 47 мин.
09:02
Кавказская
251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
05:37
Ростов (Главный)
3 ч. 47 мин.
09:02
Кавказская
144Ч
Москва
Кисловодск
09:06
Ростов (Главный)
3 ч. 45 мин.
12:35
Кавказская
143М
Москва
Кисловодск
09:20
Ростов (Главный)
3 ч. 30 мин.
12:33
Кавказская
211У
Орск
Кисловодск
09:20
Ростов (Главный)
3 ч. 32 мин.
12:35
Кавказская
111У
Орск
Кисловодск
09:20
Ростов (Главный)
3 ч. 30 мин.
12:33
Кавказская
233Е
Екатеринбург
Имеретинский Курорт
12:35
Ростов (Главный)
3 ч. 45 мин.
16:05
Кавказская
243В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
12:39
Ростов (Главный)
4 ч. 7 мин.
16:10
Кавказская
582В
Москва
Минеральные Воды
12:39
Ростов (Главный)
3 ч. 44 мин.
15:47
Кавказская
479А
Санкт-Петербург
Сухум
12:49
Ростов (Главный)
4 ч. 14 мин.
16:23
Кавказская
481А
Санкт-Петербург
Имеретинский Курорт
12:49
Ростов (Главный)
4 ч. 14 мин.
16:23
Кавказская
810С
Ласточка
Ростов-На-Дону
Кисловодск
14:37
Ростов (Главный)
2 ч. 51 мин.
17:28
Кавказская
309С
Воркута
Адлер
14:54
Ростов (Главный)
4 ч. 25 мин.
18:18
Кавказская
561М
Москва
Имеретинский Курорт
14:54
Ростов (Главный)
4 ч. 17 мин.
18:18
Кавказская
909С
Воркута
Адлер
14:54
Ростов (Главный)
4 ч. 25 мин.
18:18
Кавказская
261Я
Архангельск
Адлер
15:00
Ростов (Главный)
4 ч. 20 мин.
18:27
Кавказская
309Э
Воркута
Адлер
15:00
Ростов (Главный)
4 ч. 28 мин.
18:27
Кавказская
216Н
Барнаул
Адлер
15:11
Ростов (Главный)
4 ч. 7 мин.
18:45
Кавказская
115И
Томск
Адлер
15:11
Ростов (Главный)
4 ч. 7 мин.
18:45
Кавказская
140Н
Барнаул
Адлер
15:17
Ростов (Главный)
4 ч. 0 мин.
18:44
Кавказская
550Щ
Москва
Адлер
15:19
Ростов (Главный)
3 ч. 56 мин.
18:45
Кавказская
382Я
Москва
Грозный
15:28
Ростов (Главный)
4 ч. 15 мин.
19:09
Кавказская
542М
Москва
Адлер
15:28
Ростов (Главный)
5 ч. 49 мин.
20:43
Кавказская
139Н
Новосибирск
Адлер
15:32
Ростов (Главный)
4 ч. 31 мин.
19:26
Кавказская
263Е
Екатеринбург
Адлер
15:32
Ростов (Главный)
4 ч. 31 мин.
19:26
Кавказская
668С
Ростов-На-Дону
Адлер
16:59
Ростов (Главный)
3 ч. 44 мин.
20:43
Кавказская
656С
Ростов-На-Дону
Кисловодск
16:59
Ростов (Главный)
4 ч. 1 мин.
21:00
Кавказская
240С
Ростов-На-Дону
Дербент
16:59
Ростов (Главный)
3 ч. 37 мин.
20:36
Кавказская
638С
Ростов-На-Дону
Адлер
17:02
Ростов (Главный)
3 ч. 41 мин.
20:43
Кавказская
392С
Ростов-На-Дону
Баку
18:14
Ростов (Главный)
3 ч. 29 мин.
21:43
Кавказская
262Э
Ростов-На-Дону
Махачкала
18:15
Ростов (Главный)
3 ч. 32 мин.
21:47
Кавказская
442С
Ростов-На-Дону
Адлер
18:15
Ростов (Главный)
3 ч. 32 мин.
21:47
Кавказская
600С
Ростов-На-Дону
Адлер
18:21
Ростов (Главный)
3 ч. 55 мин.
22:16
Кавказская
146Э
Ингушетия
Москва
Назрань
19:41
Ростов (Главный)
3 ч. 48 мин.
23:10
Кавказская
044М
Москва
Имеретинский Курорт
19:41
Ростов (Главный)
3 ч. 48 мин.
23:10
Кавказская
117Е
Челябинск
Кисловодск
20:01
Ростов (Главный)
3 ч. 59 мин.
23:37
Кавказская
034С
Осетия
Москва
Владикавказ
20:14
Ростов (Главный)
4 ч. 10 мин.
23:58
Кавказская
061М
Москва
Нальчик
20:14
Ростов (Главный)
4 ч. 1 мин.
23:49
Кавказская
033М
Москва
Владикавказ
20:14
Ростов (Главный)
4 ч. 1 мин.
23:49
Кавказская
672С
Ростов-На-Дону
Адлер
20:36
Ростов (Главный)
3 ч. 50 мин.
00:26
Кавказская
477У
Челябинск
Адлер
20:37
Ростов (Главный)
4 ч. 32 мин.
00:29
Кавказская
577У
Челябинск
Имеретинский Курорт
20:37
Ростов (Главный)
4 ч. 32 мин.
00:29
Кавказская
062Ч
Эльбрус
Москва
Нальчик
21:03
Ростов (Главный)
4 ч. 53 мин.
01:08
Кавказская
214С
Ростов-На-Дону
Кисловодск
21:03
Ростов (Главный)
4 ч. 5 мин.
01:08
Кавказская
204Х
Москва
Минеральные Воды
21:03
Ростов (Главный)
4 ч. 47 мин.
01:02
Кавказская
204Э
Москва
Нальчик
21:05
Ростов (Главный)
5 ч. 26 мин.
02:12
Кавказская
385Я
Архангельск
Адлер
21:38
Ростов (Главный)
4 ч. 15 мин.
01:28
Кавказская
557Я
Печора
Адлер
21:38
Ростов (Главный)
4 ч. 15 мин.
01:28
Кавказская
516Я
Череповец
Адлер
21:38
Ростов (Главный)
4 ч. 15 мин.
01:28
Кавказская
557М
Сосногорск
Адлер
21:38
Ростов (Главный)
4 ч. 15 мин.
01:28
Кавказская
585Я
Воркута
Адлер
21:38
Ростов (Главный)
4 ч. 15 мин.
01:28
Кавказская
548В
Белгород
Имеретинский Курорт
22:06
Ростов (Главный)
4 ч. 17 мин.
02:00
Кавказская
061Ч
Москва
Нальчик
22:07
Ростов (Главный)
3 ч. 45 мин.
01:26
Кавказская
656Э
Ростов-На-Дону
Кисловодск
22:12
Ростов (Главный)
4 ч. 8 мин.
02:20
Кавказская
210С
Ростов-На-Дону
Кисловодск
22:23
Ростов (Главный)
4 ч. 49 мин.
03:12
Кавказская
077Ч
Москва
Ставрополь
22:25
Ростов (Главный)
3 ч. 55 мин.
01:58
Кавказская
377Я
Москва
Новороссийск
22:25
Ростов (Главный)
3 ч. 55 мин.
01:58
Кавказская
533Щ
Москва
Дербент
22:28
Ростов (Главный)
5 ч. 17 мин.
02:52
Кавказская
137Г
Нижний Новгород
Кисловодск
22:41
Ростов (Главный)
4 ч. 53 мин.
03:12
Кавказская
099Г
Нижний Новгород
Кисловодск
22:43
Ростов (Главный)
4 ч. 23 мин.
02:48
Кавказская
197Я
Архангельск
Кисловодск
22:57
Ростов (Главный)
4 ч. 34 мин.
03:12
Кавказская
139Я
Архангельск
Кисловодск
22:57
Ростов (Главный)
4 ч. 34 мин.
03:12
Кавказская
049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
23:17
Ростов (Главный)
3 ч. 48 мин.
02:43
Кавказская
204С
Ростов-На-Дону
Кисловодск
23:36
Ростов (Главный)
4 ч. 43 мин.
04:19
Кавказская
004М
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Москва
Кисловодск
23:55
Ростов (Главный)
3 ч. 24 мин.
03:01
Кавказская
Погода на станциях Ростов-на-Дону и Кропоткин (ст. Кавказская)

Маршрут движения поездов Ростов-на-Дону — Кропоткин (ст. Кавказская)

Расстояние между станциями составляет 213 км.

Приблизительное время следования составляет: 4 ч. 8 мин.

  • 2 ч. 51 мин. – время в пути на поезде 810С (самый быстрый поезд);
  • 5 ч. 49 мин. – время в пути на поезде 542М (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 80 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Ростов-на-Дону — Кропоткин (ст. Кавказская)

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.

Стоимость билетов на поезд Ростов-на-Дону — Кропоткин (ст. Кавказская) по месяцам

На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.

Минимальная цена билета составляет:
  • Плацкарт: 1028 рублей.
  • Купе: 1542 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
