Наташка – отзыв о поезде 557Я Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.

Вика – отзыв о поезде 557М Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.

Евгений Мельник – отзыв о поезде 516Я Спасибо за поездку. Все было более-менее. Если бы не храпящий сосед – то можно было бы сказать. Что поездка удалась. Багодаю.

Владимир Анатольевич – отзыв о поезде 385Я В Мичуринске завалились какие-то два алкаша, которые начали бузить. В Воронеже их сняла с поезда полиция. Как можно вот так напиваться, когда тебе нужно куда-то ехать??? Я не понимаю вообще.

Алина – отзыв о поезде 375Я Очень хочется верить что в скором времени поезда все же поменяются и станут лучше. Туалет как был старым так и остался. Хорошо хоть бумагу начали вешать и мыло не обычное, а жидкое в дозаторе.

Кристина Алексеевна – отзыв о поезде 295Я Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.

Валерия – отзыв о поезде 282Я Хороший вагон, оснащен кондиционером. Очень комфортно было ехать. Проводница нормальная девушка. На выбор много всяких вкусняшек к чаю.

Гасан – отзыв о поезде 261Я Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.

Рената – отзыв о поезде 233Я Спасибо за хорошую поздку. У меня нет никаких претензий. Проводницы были умницами, заботились о пассажирах и вели себя вежливо и хорошо. Много убирались. Вагоны были не новыми, но очень ухоженными.

Александра – отзыв о поезде 224Я Что-то очень сильно стучало по дороге под колесами периодически, я думала не доедем. Даже один раз останавливались и ходили смотреть под вагоном, что там так гремит. Проводница вежливая, понятливая. Заварили чай – тоже вкусный. Странно что только из пластиковых стаканчиков, а не стеклянных кружек.

Галя – отзыв о поезде 223Я Что сказать – если с пассажирами рядом повезет – то и выспитесь и получите от поездки удовольствие. Мне в этом плане не повезло. Половину дороги пришлось терпеть потного мужика, который к тому же еще ночью и храпел. Выспаться так и не получилось!!!!!!!!!!!!!

Анна Геннадьевна – отзыв о поезде 209М 3 вагон, плацкарт. Уборка была по расписанию, в вагоне чисто. Если бы не некоторый контингент, который ехал с нами в одном поезде, то было бы вообще все супер. Ну и цены на билеты нужно делать меньше, с такими тарифами мы скоро по миру пойдем.

Анна Викторовна – отзыв о поезде 187С Вот что-что а старые вагоны меня уже порядком подзадолбали. Сколько можно говорить одно, а по факту другое. Из 8 вагонов с 5 новыми я попала в старый!!!! Что за невезение такое.

Мирослав – отзыв о поезде 126Я Ночью почему-то очень сильно дул кондей, я уже не пошел жаловаться на это, но я даже проснулся от того, что мне в спину сильно надуло.

Лилит – отзыв о поезде 103Я Ехала недавно на этом поезде. Очень приятно была удивлена чистотой и ухоженностью вагона. Пыли нет, полы чистые, никаких фантиков и других признаков прошлых пассажиров нет. Спасибо!!! Было приятно ехать в такой обстановке!

Ангина – отзыв о поезде 101Я Аааааааатлишный поезд)))) Лайк однозначно. В первый раз ехала в такой роскоши по железной дороге.

Виктор Васильев – отзыв о поезде 041М Обычный поезд, ничего сверх меры. Ехал на нем уже третий раз и все было хорошо, как в прошлые два раза, так и в этот. На приятность поездки также пассажиры сильно влияют. Один раз была шумная компания и было некомфортно

Валерон – отзыв о поезде 034М Рекомендую данный поезд для поездок. Ездил на нем 2 раза – оба раза все прошло хорошо и состав не опоздал.

Рита Селицкая – отзыв о поезде 021Н Добрый вечер. Проводница была очень приятная женщина, помогла нам, когда возникла необходимость. Когда было ночью прохладно она выдала нам дополнительнй плед, который мы положили около окна, чтобы мужу не так дуло. Если бы еще ехать было не так долго, то поезд был бы просто идеальным.

Елена Мирская – отзыв о поезде 015Я Если не придираться к мелочам, то поезд нормальный. Если же придраться, то пыль в вагоне можно протирать и почаще, облокотилась на окно – на белой рубашке осталось темное пятно. Пришлось стирать дома.