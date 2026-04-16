Александр – отзыв о поезде 311С Честно говоря - душегубка. На стоянках отключение кондиционера в 40 градусную жару. Стоянка в Ростове 50 минут, дышать нечем. Вагоны не чистые. Сочувствую людям, 4 суток издевательства.

Юлия – отзыв о поезде 501Г Едим в поезде Киров-Анапа 501г 15вагон всё очень хорошо, проводница у нас просто супер, только очень долго стоим на тех остановках и кондиционер просто не работает а когда едем то его и не чувствуется, а так всё более-менее.

Наталия – отзыв о поезде 592Е Купили с сыном и двумя маленькими собаками специально св, чтобы никто не беспокоил. Проводница вечно сквозь зубы, улыбаясь. Женщина тоже не русской наружности, постоянно орала, ходя по вагон, как потерпевшая. Высказывал своё мнение по поводу проезда с собаками. Вагона ресторана нет. В общем, ржд. Подбирайте персонал тщательней. Я плачу за себя и собак и не хочу, чтобы кто-то "тявкал" по этому поводу. А ещё Ваш персонал общается не на русском языке, мне это крайне неприятно. Спасибо. Прошу учесть.

Валерия – отзыв о поезде 595Ы Кондиционер работал плохо, в некоторых отсеках не работал совсем. Температура при этом не опускалась ниже 31градуса. Во время частых длинных стоянок было еще хуже, т.к. кондиционер отключали. Люди вываливались на улицу подышать. В середине пути в туалетах закончилась вода, в течение нескольких часов руки негде было помыть. Потом засорился один из туалетов и его закрыли. Мусор выносили не на каждой станции, и он накапливался большими кучами поверх ящика на радость мухам. Может, в других вагонах было лучше, но 2-й вагон не советую.

Борис – отзыв о поезде 595И Выражаю благодарность бригаде проводников вагона №10 Турковой Марии Александровне и Нестеровой Светлане Алексеевне за чистоту, душевность и комфорт. Но, несмотря на поздний час, проводницы были приветливы, опрятны и предупредительны. В вагоне было уютно и в меру тепло, рай – после “спринтерской” командировке в дождливую Москву. И утром девушки были все так же опрятны и свежи. Спасибо вам большое!

Галина Сергеевна – отзыв о поезде 595Е Столкнулась с ситуацией, когда проводник не пускала в вагон пассажира с электронным билетом, купленным на сайте ржд. В вагон ему удалось сесть только когда подошел бригадир поезда и пропустил его (этот пассажир был моим попутчиком в купе и во всех красках описал это).

я оксана – отзыв о поезде 591Е Несколько раз в году езжу на поезде и это надо сказать непередаваемые ощущения! Колорит и общительность пермских проводников приводит в восторг) Их уникальная речь и добрый юмор скрашивают длительность поездки. Хотя правды ради добавлю, что именно этот поезд доставит вас быстрее остальных.

Валерий Викторович – отзыв о поезде 550Й Спасибо Светлане (нашей проводнице 3 вагона) за добросовестное исполнение своих обязанностей. Вагон был очень чистым, постоянно убирался. Пыли не было. Все на высшем уровне, большое спасибо!

Григорий Андреевич – отзыв о поезде 507Г В новом вагоне стоял даже телик, но его не включали. Почему – не понятно. Но с советскими убогими вагонами не сравнить. Супер.

Катя М – отзыв о поезде 475Г Ехала с дочкой и мамой в Адлер. Ближе к приезду у нас начал барахлить кондиционер и очень плохо начал работать. Считайте что и не работал последние часы. Я под конец уже мечтала когда приеду наконец и смогу нормально отдохнуть.

Денис – отзыв о поезде 473Й Ездили семьей на отдых. Все хорошо. Но кондиционер не справлялся и в вагоне все равно было очень жарко, особенно вечером. Из минусов только то что на верхних полках нет розеток.

Артур – отзыв о поезде 449Й Кайфанул. Все супер. Розетки работают и их валом. Светло чисто и комфортно. Машинист ехал очень плавно за что ему отдельное спасибо. Иногда даже не замечал как мы тронулись.

Валентина Степановна – отзыв о поезде 335Е В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.

Валерий Корзун – отзыв о поезде 325Е Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.

Фиона – отзыв о поезде 309Э На подъезде к Адлеру было очень жарко. В вагоне еле еле справлялся кондиционер. Не успевал охлаждать. Иногда даже казалось что он выключался на какое-то время вообще. Очень душно в купе.

Валентина – отзыв о поезде 309С Ехала в 14 вагоне. Место номер 50. Дата – 26 января 2021 года. Благодарю за хорошую работу проводницу которая была в нашем вагоне – Анну. Работала безупречно.

Колос Екатерина – отзыв о поезде 290Е Кондиционер работал и это главное при такой жаре!!! Туалет тоже работал исправно. Вагон старенький но в очень достойном состоянии. Приятно было ехать! Белье выдали чистое и белое-белое. Поездкой я довольна.

Наталия – отзыв о поезде 263Е Поезд ничем не отличается от обычного поезда на железке. Где-то что-то работает лучше. Где-то что-то работает хуже. Опоздали на 30 минут – не критично но меня встречали и им пришлось столько ждать.

Виктория Щитко – отзыв о поезде 241Г Приятная поездка не может быть просто приятной. У нас так и случилось. Все было хорошо, пока по дороге не подсела пьяная компания, которая не совсем хорошо себя вела. Итог – пол дороги терпели выходки малолеток, которые формально ничего не нарушали. Но неудобства доставляли всем.

Нина Валерьевна – отзыв о поезде 233Е Одна розетка в которой стоит тройник и к нему три телефона подсоединены. И очередь на подзарядку. Вот что это за поезд такой. В туалете было грязно, мыли формально.

Солодкая Виктория – отзыв о поезде 140Н Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!

Виктория Олеговна – отзыв о поезде 139Н Спасибо Марине нашей проводнице за заботу и хорошее обслуживание. Начальник поезда тоже молодец. Поездка прошла без сучка без задоринки.

Катенька Громова – отзыв о поезде 133Н В вагоне ресторане постоянно напьются и потом шатаются по вагону со своими пьяными бреднями. Проводницы не справляются, сделайте что-нибудь. Нужно на поезд отдельный наряд охраны ставить.