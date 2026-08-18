Евгений Смольный – отзыв о поезде 576М Остался доволен поездкой. Давно не беседовал с людьми по душам. Особенно было приятно, когда проводник такой мужичек пришел травить байки. Мы, кстати, там распивали, и пытались склонить его не сломался, говорит служба не могу все дела. Мы только когда уже вышли с поезда поняли, что мы кричали и смеялись на весь вагон, а он пришел начал разговаривать и вся ночь пролетела и в тишине вот это я понимаю профи.

Валерия Анатольевна – отзыв о поезде 337Ж Кондиционера не было вообще, в купе не было розеток, в туалете из крана напор был еле еле всё текло. Я не знаю вообще но это не тот уровень поезда который хотелось бы видеть за эти деньги.

Ольга Леонидовна – отзыв о поезде 277В Если бы не наглая проводница которая еще и огрызается когда делаешь ей замечание – поездка была бы нормальной. А так – меня расстроило отношение персонала к людям, которые делают им замечания по делу. А к ним относятся как к грязи.

Артем Федорчук – отзыв о поезде 244Э Отправили в командировку в Самару, сел на этот поезд. Доехал хорошо. Проводница понравилась, старалась.

Дмитрий Шилов – отзыв о поезде 240Э В вагоне всю ночь стучала дверь туалета, которая до конца не закрывалась и при дергании могла открыться. Никогда не покупайте места рядом с отхожими местами.

Любовь Васильевна – отзыв о поезде 238Й Поездка жуткая. Чтобы я еще раз на этой колымаге куда поехала- не заставите. Лучше уже автостопом. Никакого сервиса, состояние поезда как в довоенное время.

Давыденко Василий – отзыв о поезде 232Ч Белоснежные простыни и считай прямой рейс на ЕКБ! Люблю этот поезд и всегда выбираю его. Во много раз лучше, чем аналоги, которые едут намного дольше и с постоянным потоком пассажиров, которые туда-сюда ползают на станциях.

ГАЛЯ – отзыв о поезде 232В Предлагаю сделать отдельный вагон для мамаш с детьми, которые орут и не дают нормально ехать пассажирам и отдыхать. Уже который раз как на зло мне в вагоне обязательно рядом попадаются места с какой-нибудь мамашей с 5 детьми, которые невоспитанные и постоянно орут и носятся туда сюда по вагону. Очень хочу чтобы такие пассажиры ехали в отдельном вагоне под названием дурдом.

Мария Андреевна – отзыв о поезде 210Й Проводницы вели себя непрофессионально. Я сделала замечание, что мне не нравится то как они выполняли уборку, на что получила резкий ответ чуть ли не матом. Уборка реально выполнялась просто отвратительно. После такого «подметания» стало еще больше мусора!!! Пыль по всему вагону на солнце летала, что я чихать начала.

Виктория Ж. – отзыв о поезде 208Я Отвратительный вагон. Весь грязный и старый. Более того – не работал туалет и мы как идиоты ходили всю дорогу в соседний вагон. А там как вы понимаете была очередь! Потому что пасссажиров пруд пруди а туалет один и тот вес засранный.

Светлана Юрьевна – отзыв о поезде 192Х Привет! Ехала с дочкой в купе – сама поездка прошла на 6 из 10. Дочке надоело ехать, под конец пути просила чтобы мы уже наконец вышли. Поезд на 4 из 10. Персонал на 8 из 10.

Дмитрий Петров – отзыв о поезде 186У За свои деньги выше крыши. Нормально доехал. Но неудобно было выходить на станциях и курить. Сделайте в вагоне отдельную кабинку, чтобы можно было зайти и покурить.

Оля Черная – отзыв о поезде 184Х Вечная проблема- пьяные в поезде. Так мало того что сами напьются – еще и деборишить начинают. Охраны в поезде не было, только через несколько остановок зашла полиция и сняла этого нарколыгу с поезда. Подпортил нам нервишки сильно.

Алеся Петрошкевич – отзыв о поезде 138Й Проводник – мужчина, очень хорошо делал свою работу. Жаль, что я не запомнила как его зовут. Попросила чай – не вопрос. С багажом тоже помог. Не проводник, а золотко.

Анастасия – отзыв о поезде 066Й Спасибо за хорошую поездку, чистые вагоны и приятные проводницы. Отдельная благодарность Светлане Григорьевне за обслуживание и хорошее настроение! Спасибо!

Виктория Степановна – отзыв о поезде 050М Не в первый раз катаемся туда-сюда в столицу и обратно и стараемся выбирать именно этот поезд! Нам очень нравится комфорт и чистота внутри. Всегда чистые туалеты и убраны купе. Отдельное спасибо хочется выразить персоналу поезда, так как это только ваша заслуга.

Солнышко – отзыв о поезде 032У Все было ОК. Проводник приятная женщина, поезд не грязный. Туалет не вонючий. Достойно, но еще есть куда стремиться.

Андрей Викторович – отзыв о поезде 014Е Если нужно быстро и комфортно добраться до Челябинска, то я могу порекомендовать именно этот поезд. Был пассажиром этого состава два раза и оба раза остался по итогу доволен поездкой.