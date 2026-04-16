Расписание поездов Ржава — Тула
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Ржава и Тула
Маршрут движения поездов Ржава — Тула
Расстояние между станциями составляет
367
км.
Приблизительное время следования составляет:
6 ч. 43 мин.
- 4 ч. 9 мин. – время в пути на поезде 720В (самый быстрый поезд);
- 23 ч. 42 мин. – время в пути на поезде 927М (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 26
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Ржава — Тула
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления в Тула:
Карта маршрута Ржава — Тула
Стоимость билетов на поезд Ржава — Тула по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 1222 рублей.
- Купе: 1833 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Едем 120 поездом из Москвы в Санкт-Петербург 5 января в вагоне СВ. Никаких услуг кроме белья не предусмотрено ( нет тапочек, питания , доступа карточкой, душа ) Вагоны старые, душно , туалеты как в дешёвой плацкарте. Никому не советую брать СВ на этот поезд. На восточном вокзале объявляли по громкой связи, что в зал повышенного комфорта бесплатно допускаются пассажиры СВ, но на деле нам эту услугу не предоставили
Все сидение было буквально в каких-то пятнах. Буду надеяться что от чая а не от других жидкостей. В вагоне полы грязные. Можно было бы на мой взгляд убираться и получше.
Не везде есть розетки и это немного огорчило, потому что каждый сейчас имеет по несколько устройств и всем нужно заряжаться. Доехали без происшествий, поездка более-менее нормально прошла.
Поехали в столицу на этом поезде. Было вполне нормально. Я, жена и сын. Втроем. Брали плацкарт. Считаю что за ту стоимость которая была – поездка замечательно прошла. Сын впервые ехал на поезде. Ему понравилось.
Нас обслуживали две девочки студентки и проводница (видно что со стажем). Студенты старались, она их гоняла. Вагон был чистым, несколько раз убирались. На окнах были шторки, можно было спокойно завеситься от мелькающих фонарей. Поездка на 8 из 10.
В вагоне не убирались ни разу за всю поездку. Проводника почти не видно было. Остановки не объявляли. Я чуть не проспала свою станцию. В последний момент выбегала из поезда.
Если бы не пьяный контингент которого угораздило ехать почему-то именно В МОЕМ вагоне, то было бы все нормально. Мне как всегда «везет» с такими ситуацияим и эта поездка не оказалась исключением.
Не поезд а катастрофа настоящая! Сломался чайник, так чтобы заварить чай – проводницы бегали в соседний вагон. А у тех туалет сломался и они к нам в вагон бегали и у нас была очередь. И смех и грех.
Привет! Поезд быстрый, проводницы культурные и вежливые. Вагон убитый и старый (я думала такие уже не ездят). В целом твёрдая 4.
Ехал пару остановок – очень уютно внутри и тепло. За окном был минус 10, в поезде плюс 25.
Порадовала чистота в вагоне и отношение проводниц. Не порадовала цена, которая могла бы быть поменьше)))) В общем и целом советую и рекомендую!!!!
Добрый. Мы ехали с дочкой до Москвы. Все очень понравилось, и обслуживание и персонал. Хотелось бы, чтобы лучше убирали туалеты. В углах была заметна прошлогодняя грязь, но сам унитаз был чистым.
Что могу сказать про этот поезд. Персонал старается это видно. Но некоторые вагоны столо бы подремонтировать. Также уже на многих поездах давно биотуалеты а тут все на рельсы.
Комфортный вагон и приветливые проводницы. Поездка пролетела очень быстро, хотя ехать не так и мало. Спасибо за поездку!
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!