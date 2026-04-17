Расписание поездов Салым — Камышлов
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Салым и Камышлов
Маршрут движения поездов Салым — Камышлов
Расстояние между станциями составляет
650
км.
Приблизительное время следования составляет:
13 ч. 17 мин.
- 11 ч. 51 мин. – время в пути на поезде 059Е (самый быстрый поезд);
- 14 ч. 36 мин. – время в пути на поезде 359Й (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 9
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Салым — Камышлов
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Карта маршрута Салым — Камышлов
Стоимость билетов на поезд Салым — Камышлов по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 5614 рублей.
- Купе: 8421 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.
Спасибо проводнице Татьяне, которая тщательно проводила уборку в вагоне и профессионально исполняла свои обязанности! Благодаря именно таким проводницам я не теряю веру в то, что наши железные дороги могут быть намного лучше западных!
Ехала в абсолютно новом вагоне. Показалось что в нем краской еще пахнет. Проводница была навеселе и очень тщательно выполняла свои обязанности. Всегда была бумага, полотенца и все остальное. Я осталась очень довольна.
Шторки на месте. Розетка чтобы подзарядить телефон тоже на месте. Белье постельное очень даже ничего. Одним словом что вам еще надо? Мне все ок!
Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.
Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.
Розетки работали исправно, в вагоне было светло и чисто, что меня устраивает максимально. Удалось поработать за компьютером и завершить свои рабочие задачи. Уверенно рекомендую.
Плацкарт, 21.05.2021, все прошло хорошо. Вопросов нет.
