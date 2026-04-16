Александр – отзыв о поезде 311С Честно говоря - душегубка. На стоянках отключение кондиционера в 40 градусную жару. Стоянка в Ростове 50 минут, дышать нечем. Вагоны не чистые. Сочувствую людям, 4 суток издевательства.

Юлия – отзыв о поезде 501Г Едим в поезде Киров-Анапа 501г 15вагон всё очень хорошо, проводница у нас просто супер, только очень долго стоим на тех остановках и кондиционер просто не работает а когда едем то его и не чувствуется, а так всё более-менее.

Валерия – отзыв о поезде 595Ы Кондиционер работал плохо, в некоторых отсеках не работал совсем. Температура при этом не опускалась ниже 31градуса. Во время частых длинных стоянок было еще хуже, т.к. кондиционер отключали. Люди вываливались на улицу подышать. В середине пути в туалетах закончилась вода, в течение нескольких часов руки негде было помыть. Потом засорился один из туалетов и его закрыли. Мусор выносили не на каждой станции, и он накапливался большими кучами поверх ящика на радость мухам. Может, в других вагонах было лучше, но 2-й вагон не советую.

Борис – отзыв о поезде 595И Выражаю благодарность бригаде проводников вагона №10 Турковой Марии Александровне и Нестеровой Светлане Алексеевне за чистоту, душевность и комфорт. Но, несмотря на поздний час, проводницы были приветливы, опрятны и предупредительны. В вагоне было уютно и в меру тепло, рай – после “спринтерской” командировке в дождливую Москву. И утром девушки были все так же опрятны и свежи. Спасибо вам большое!

Галина Сергеевна – отзыв о поезде 595Е Столкнулась с ситуацией, когда проводник не пускала в вагон пассажира с электронным билетом, купленным на сайте ржд. В вагон ему удалось сесть только когда подошел бригадир поезда и пропустил его (этот пассажир был моим попутчиком в купе и во всех красках описал это).

Катя М – отзыв о поезде 475Г Ехала с дочкой и мамой в Адлер. Ближе к приезду у нас начал барахлить кондиционер и очень плохо начал работать. Считайте что и не работал последние часы. Я под конец уже мечтала когда приеду наконец и смогу нормально отдохнуть.

Валентина Степановна – отзыв о поезде 335Е В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.

Валерий Корзун – отзыв о поезде 325Е Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.

Фиона – отзыв о поезде 309Э На подъезде к Адлеру было очень жарко. В вагоне еле еле справлялся кондиционер. Не успевал охлаждать. Иногда даже казалось что он выключался на какое-то время вообще. Очень душно в купе.

Валентина – отзыв о поезде 309С Ехала в 14 вагоне. Место номер 50. Дата – 26 января 2021 года. Благодарю за хорошую работу проводницу которая была в нашем вагоне – Анну. Работала безупречно.

Виктория Щитко – отзыв о поезде 241Г Приятная поездка не может быть просто приятной. У нас так и случилось. Все было хорошо, пока по дороге не подсела пьяная компания, которая не совсем хорошо себя вела. Итог – пол дороги терпели выходки малолеток, которые формально ничего не нарушали. Но неудобства доставляли всем.

Нина Валерьевна – отзыв о поезде 233Е Одна розетка в которой стоит тройник и к нему три телефона подсоединены. И очередь на подзарядку. Вот что это за поезд такой. В туалете было грязно, мыли формально.

Солодкая Виктория – отзыв о поезде 140Н Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!