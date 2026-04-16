Марианна – отзыв о поезде 658Н Из отзывов, прочитанных ранее, поняла, что этот поезд - лотерея. Вагоны все разные. Села, обрадовалась - повезло, вагон с кондиционером. Соседние вагоны старые, их пассажиры стали ходить в наши туалеты. Туалет почти все время занят, но ладно, это можно потерпеть. Теперь о кондиционере, он выключен. Окна открывать проводники не разрешают.

Рита – отзыв о поезде 522Е Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.

Зарина – отзыв о поезде 377Г Спасибо проводнице Татьяне, которая тщательно проводила уборку в вагоне и профессионально исполняла свои обязанности! Благодаря именно таким проводницам я не теряю веру в то, что наши железные дороги могут быть намного лучше западных!

Валентина Степановна – отзыв о поезде 335Е В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.

Маевская Дарья – отзыв о поезде 291Е Удобные верхние полки и приветливый персонал. Главное было не жарко, когда я ехала. Так как не было других вариантов взяла верхнюю полку. Там обычно душно. Но в этот раз было просто идеально.

Елена Волисова – отзыв о поезде 275Н Поезд отличный, спасибо!!! Всю поездку наслаждалась сервисом и комфортом. Ехала в реконструированном вагоне. Матрасы мягкие и не старые. Постельное белье приятно пахло.

Наталия – отзыв о поезде 263Е Поезд ничем не отличается от обычного поезда на железке. Где-то что-то работает лучше. Где-то что-то работает хуже. Опоздали на 30 минут – не критично но меня встречали и им пришлось столько ждать.

Нина Валерьевна – отзыв о поезде 233Е Одна розетка в которой стоит тройник и к нему три телефона подсоединены. И очередь на подзарядку. Вот что это за поезд такой. В туалете было грязно, мыли формально.

Солодкая Виктория – отзыв о поезде 140Н Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!

Виктория Олеговна – отзыв о поезде 139Н Спасибо Марине нашей проводнице за заботу и хорошее обслуживание. Начальник поезда тоже молодец. Поездка прошла без сучка без задоринки.

Аля – отзыв о поезде 136Н Поезд ужасный. Проводница постоянно бузила, что туда-сюда ходим, тут не так, то не то. В общем я вообще осталась недовольна этой поездкой! Да еще за такие деньги! В вагоне стоял неприятный запах, туалет мылся может только один раз за всю поездку. Фу.

Гена – отзыв о поезде 117У Что ни говори, а поезда улучшаются. Это видно хотя бы если сравнить с теми составами, которые ездили лет 7 назад. Уже прогресс виде.н. Будем надеяться что и дальше он продолжится.

Петрович – отзыв о поезде 117Н Покупайте билеты на сайтах заблаговременно. Мне попались не самые лучшие места рядом с туалетом. Пожалел несколько раз, что не купил за месяц.

Маширка – отзыв о поезде 107Е Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.

Марьяна – отзыв о поезде 105Е Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.

Валентин Писарчук – отзыв о поезде 081И Не скажу, что все было безупречно. Но поездка прошла на 8 из 10. Проводницы очень понравились. Чувствовалась забота и желание сделать все для комфорта пассажиров. Это очень подкупает.

Оксана Жбан – отзыв о поезде 079У Добрый день. Сначала обрадовались, что садимся в новый вагон – он был снаружи очень красив. Блестел как у кота сами знаете что. Но когда мы вошли внутрь сразу стало понятно, что вагон старый. Его просто перекрасили. Как вы понимаете, комфорта было мало.