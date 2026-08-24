Расписание поездов Сейда — Собь
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Сейда и Собь
Маршрут движения поездов Сейда — Собь
Расстояние между станциями составляет
105
км.
Приблизительное время следования составляет:
4 ч. 24 мин.
- 3 ч. 18 мин. – время в пути на поезде 022Я (самый быстрый поезд);
- 6 ч. 48 мин. – время в пути на поезде 655Я (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 8
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Сейда — Собь
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Сейда — Собь
Стоимость билетов на поезд Сейда — Собь по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4336 рублей.
- Купе: 6504 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
На выходе к платформам стояла кассир и обязывала покупать билеты у неё! Хотя мы имеем право купить билет в самом вагоне электрички! Грубая женщина, в буквальном смысле толкнула нас и не пустила на платформу, закрыла перед нами дверь! Ужасная непонятная система! Единственная компания в России, и сами же в своей конторе разобраться не могут!
Хочу похвалить проводников нашего вагона, это были очень открытые, внимательные и добрые девушки. Мы с мужем были довольно сильно удивлены чистоте в вагоне, все гигиенические средства имелись и соблюдался масочный режим. Спасибо за поездку.
Когда садилась на этот поезд, думала что будет холодно. Как-то ехала раз, так сильно дуло из окна, что потом в постели валялась несколько дней. Помня предыдущий опыт укуталась как капуста. И оказалось зря, потому что в нашем вагоне было очень комфортно. Ехала в кофточке и джинсах.
В плацкарте на боковушке совершенно нет розеток!!! Безобразие, нечем телефон было по дороге зарядить. Что же касается наших проводниц – то они были так себе. В следующий раз выберу другой вид транспорта.
23.09.2021 5 вагон купе. Поездка прошла лучше, чем я думала. Был негативный опыт езды на поездах дальнего следования и я боялась, что он повторится. Но была приятно удивлена, все прошло замечательно. Спасибо за хороший сервис.
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