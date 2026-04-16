Расписание поездов Сенная — Карамыш
Какие поезда ходят по этому маршруту
Погода на станциях Сенная и Карамыш
Маршрут движения поездов Сенная — Карамыш
Расстояние между станциями составляет
171
км.
Приблизительное время следования составляет:
5 ч. 33 мин.
- 4 ч. 42 мин. – время в пути на поезде 205И (самый быстрый поезд);
- 6 ч. 22 мин. – время в пути на поезде 142Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 22
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Сенная — Карамыш
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Сенная — Карамыш
Стоимость билетов на поезд Сенная — Карамыш по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 5614 рублей.
- Купе: 8421 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Возвращались из Новокуйбышевска в Краснодар. Ехали в 8 вагоне. Чисто, часто пылесосили, вовремя приходы на станции. Остались довольны. Всему составу хорошего настроения, легких пассажиров, здоровья и благополучия.
Вагон често но проваднеца не умет обрашатса 3 вагон мне не понравилса
Хорошая проводница. Старалась всю дорогу. Убирала вагон усердно и много раз. Постельное белье не очень новое, видно что стиралось уже много раз. Подушка не удобная. Но если оценивать состав полностью, я думал что будет гораздо хуже.
В поезде было жарко. Форточку открыть невозможно. Кондиционер не работал. Проводница была вся в мыле бегала постоянно в соседний вагон. Ситуация также ухудшалась тем что один туалет забился и вонял на весь вагон. Хоть и был закрыт на ключ. Все равно тянуло. За что заплатила столько денег до сих пор не понимаю!!!!!
В вагоне был кулер с горячей и холодной водой. Это было просто идеально! Если захотел попить – пошел и попил. Не то, что раньше – только кипяток и никакой альтернативы. Билеты конечно не дешевые но поезд приличный.
Вагоны купе порадовали отдельными розетками для телефонов для каждого пассажира. Поезд плавный, без резких дерганний. Попутчики тоже попались воспитанные люди в возрасте. Я просто ехал и наслаждался.
Спасибо за хорошую поездку! Наша проводница (Ирина вроде бы) в 5 вагоне была просто душечка!!!!! Постельное белье приятное. С соседями повезло.
Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.
Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.
