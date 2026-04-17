Расписание поездов Сердобск — Тимашевская
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Сердобск — Тимашевская
Расстояние между станциями составляет
1032
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 д. 0 ч. 14 мин.
- 21 ч. 59 мин. – время в пути на поезде 075Н (самый быстрый поезд);
- 1 д. 1 ч. 19 мин. – время в пути на поезде 290Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 14
поездов
без пересадки.
Стоимость билетов на поезд Сердобск — Тимашевская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 5250 рублей.
- Купе: 7875 рублей.
Честно говоря - душегубка. На стоянках отключение кондиционера в 40 градусную жару. Стоянка в Ростове 50 минут, дышать нечем. Вагоны не чистые. Сочувствую людям, 4 суток издевательства.
Купили с сыном и двумя маленькими собаками специально св, чтобы никто не беспокоил. Проводница вечно сквозь зубы, улыбаясь. Женщина тоже не русской наружности, постоянно орала, ходя по вагон, как потерпевшая. Высказывал своё мнение по поводу проезда с собаками. Вагона ресторана нет. В общем, ржд. Подбирайте персонал тщательней. Я плачу за себя и собак и не хочу, чтобы кто-то "тявкал" по этому поводу. А ещё Ваш персонал общается не на русском языке, мне это крайне неприятно. Спасибо. Прошу учесть.
Кондиционер работал плохо, в некоторых отсеках не работал совсем. Температура при этом не опускалась ниже 31градуса. Во время частых длинных стоянок было еще хуже, т.к. кондиционер отключали. Люди вываливались на улицу подышать. В середине пути в туалетах закончилась вода, в течение нескольких часов руки негде было помыть. Потом засорился один из туалетов и его закрыли. Мусор выносили не на каждой станции, и он накапливался большими кучами поверх ящика на радость мухам. Может, в других вагонах было лучше, но 2-й вагон не советую.
Выражаю благодарность бригаде проводников вагона №10 Турковой Марии Александровне и Нестеровой Светлане Алексеевне за чистоту, душевность и комфорт. Но, несмотря на поздний час, проводницы были приветливы, опрятны и предупредительны. В вагоне было уютно и в меру тепло, рай – после “спринтерской” командировке в дождливую Москву. И утром девушки были все так же опрятны и свежи. Спасибо вам большое!
Столкнулась с ситуацией, когда проводник не пускала в вагон пассажира с электронным билетом, купленным на сайте ржд. В вагон ему удалось сесть только когда подошел бригадир поезда и пропустил его (этот пассажир был моим попутчиком в купе и во всех красках описал это).
Несколько раз в году езжу на поезде и это надо сказать непередаваемые ощущения! Колорит и общительность пермских проводников приводит в восторг) Их уникальная речь и добрый юмор скрашивают длительность поездки. Хотя правды ради добавлю, что именно этот поезд доставит вас быстрее остальных.
В новом вагоне стоял даже телик, но его не включали. Почему – не понятно. Но с советскими убогими вагонами не сравнить. Супер.
Кондиционер работал и это главное при такой жаре!!! Туалет тоже работал исправно. Вагон старенький но в очень достойном состоянии. Приятно было ехать! Белье выдали чистое и белое-белое. Поездкой я довольна.
