Погода на станциях Серышево и Мучная

Маршрут движения поездов Серышево — Мучная

Расстояние между станциями составляет 1108 км.

Приблизительное время следования составляет: 21 ч. 42 мин.

21 ч. 5 мин. – время в пути на поезде 207Н (самый быстрый поезд);

22 ч. 49 мин. – время в пути на поезде 010Н (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 4 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Серышево — Мучная

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.