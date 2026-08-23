Погода на станциях Сочи и Белово

Маршрут движения поездов Сочи — Белово

Расстояние между станциями составляет 4697 км.

Приблизительное время следования составляет: 3 д. 21 ч. 53 мин.

3 д. 18 ч. 28 мин. – время в пути на поезде 172С (самый быстрый поезд);

4 д. 1 ч. 17 мин. – время в пути на поезде 250Н (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Сочи — Белово

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.