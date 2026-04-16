Ирина – отзыв о поезде 310С Едим в поезде вторые сутки. Это ужас! Вагон старый, но это не самое страшное. В туалетах непроходимая грязь, мусор не убирается все время и это добавляет вони. Мешок с мусором валяется в тамбуре. При очередном открытии двери в тамбур, всё это "благоухание" идёт волной в вагон. Полы мылись лишь раз без хлорки и без каких либо средств. Начальник поезда Гуржи-оглы Дурсун был днем, пожаловались ему про запах, толку никакого. Господа от Ж/Д , до-коли будет продолжаться это безобразие?! Деньги за билеты не хилые, мучения тоже! Вагон 4, время отбытия из Адлера - 5 сентября.

Морковина Александра – отзыв о поезде 558С Начальник поезда ходил и узнавал все ли хорошо и хорошо ли проходит поездка. Машинист вел поезд немного дерганно, как по мне. Но в целом нормально.

маша – отзыв о поезде 550С Жарко не смотря на кондей. Не справлялся. В вагоне много мамаш с детьми, которые едут с отдыха и дети орут и бегают по всему вагону.

Катя – отзыв о поезде 534С Кто вообще додумался сделать в поезде так, что невозможно открывать окна? В вагоне нет кондиционера и нет форточек! Как тогда его проветрить и хоть как-то охладить!?

Федор Евгеньевич – отзыв о поезде 516С Раздражал персонал, который невозможно было найти на месте. Несколько раз нужно было обратиться к проводнице – и ее не было на месте.

Вероника Мельник – отзыв о поезде 496С Вы знаете, а мне очень даже понравилось. У нас была такая милая молодая проводница, которая всю дорогу суетилась и что-то делала для пассажиров, что я осталась очень довольна.

Жанна – отзыв о поезде 476С Если бы не соседи по вагону моя поездка могла бы пройти гораздо лучше. Бесят женщины с детьми которые за ними даже не смотрят. Зачем рожать если тебе на ребенка наплевать???

Массальский Николай – отзыв о поезде 472С Ехали с отдыха. Когда туда ехали на этом поезде – вагон попался еще более-менее. Назад ни вагон а старье на квадратных колесах Трястся, кондиционер не работает, парилка стоит невыносимая!!!

Писарчук Владимир – отзыв о поезде 468С У нас была очень вежливая и приветливая женщина-проводник. Очень профессионально подходила к работе. Вообще никаких пререканий не было. Приятно видеть работу профи.

Даша – отзыв о поезде 460С Добрый день. Ехала с мамой 84 лет. Благодаря работающему кондиционеру она перенесла поездку очень хорошо. Конечно хотелось бы чтобы было почище. Но и на том спасибо.

Илья Андреевич – отзыв о поезде 450С Ехал в 17 вагоне. Сам вагон не самый новый но очень чистый и уютный. Проводник делал свою работу качественно и уверенно. Сразу было видно что на железке не первый год батрачит.

Ляся – отзыв о поезде 386С Здравствуйте. У нам попался очень скрипучий и добитый вагон. Ехали и терпели. Все впечатление от хорошего отдыха куда-то испарилось в один миг.

Владимир Петрович – отзыв о поезде 310Э Меня всё устроило. Проводница огонь. Туалет огонь. Попутчики тоже огонь. По дороге познакомились, распили на троих бутылочку.

Роман – отзыв о поезде 282С Да, это именно тот поезд, про который можно сказать, что поездка на нем будет комфортной и приятной. К сожалению, далеко не все поезда в России могут похвастсться таким же комфортом. У нас постоянно делали влажную уборку, выбрасывали вовремя мусор, в туалете все было отлично. Одно удовольствие ехать на таком поезде. Спасибо проводнице Ирине.

Малявочка – отзыв о поезде 264С Общее отношение персонала на 5+. Общее состояние поезда 3+. Итого можно вывести среднее – на четверочку. Ехало много отдыхающих с детьми стоял гвалт из голосов. Очень хотелось просто тишины.

Руслан – отзыв о поезде 262С Поездка прошла норм. Вагон был чистый. Проводница Мария несколько раз делала уборку и все успевала. Очень шустрая женщина))) Я поражался как она так все успевала))) Кто поедет – мой совет возьмите надувную подушку для шеи. Очень поможет потому что подушки в поезде неудобные.

Елена Аркадьевна – отзыв о поезде 226С Было очень жарко ехать , вагон не проветривался никак. Особенно ночью. Туалеты за сутки забились и вообще не работали!!! Вода тоже закончилась! В нашем вагоне (7 вагон) за всю поездку только 1 раз помыли полы. В общем очень печально.

Анатолий А. – отзыв о поезде 116С Совершил ошибку и взял место рядом с туалетом. Постоянные похождения пассажиров, разговоры и стук дверьми меня за всю поездку просто вывели из себя. Никогда не буду там брать больше билеты, даже если в 2 раза дешевле продаваться будут. Оно того не стоит!!!!!!

Милана – отзыв о поезде 084Э Я бы не сказала, что поездка прошла плохо, но были свои недочеты. Брала плацкарт и не пожалела. Дешевле купейного, а по комфорту не сильно отличается.