Алексей – отзыв о поезде 340С Едем в поезде в купе из Новороссийска в Нижний Новгород, умираем от жары, кондиционер толком не работает, дети все сырые, вспотели, бились именно чуть ли ни бились за то что бы разрешили открыть окна в коридоре!!! Позорище, тем кто разрешает пускать такие поезда в такие погодные условия!!!

Эрна – отзыв о поезде 217С Недавно воспользовалась услугами поезда 217С впервые, купе для инвалидов. Чисто, аккуратно, за день 2 раза была уборка купе. Проводник внимательная, несколько раз забегала, интересуясь не надо ли чего. Начальник поезда Соколов Дмитрий. Меня всё устроило, удачи ребятам.

Фёдор Сергеевич – отзыв о поезде 595С Эта поездка испортила все настроение от отдыха! Вагон старый, кондиционера нет, температура в салоне 35 градусов по термометру (по ощущениям – все 50 С!!!), открытые форточки не охлаждают совсем, дышать в поезде нечем!!! Это просто АД!!!Я с пОтом ведра четыре воды потерял пока ехал! Идем дальше – туалеты не “био”, все раздолбанные, на полу вода, адский запах! Как там люди справляют нужду, да еще и на ходу в шатающемся вагоне, я не знаю! (( Белье в вагоне старое, да еще и рыжего таракана прибили тапком девчонки с соседнего места! Обидно, что период отдыха всего 4 месяца и не могут поставить на ход вагоны ТОЛЬКО с КОНДИЦИОНЕРОМ!

Юля – отзыв о поезде 556С Остановки короткие, что мне очень нравится. Чего нельзя сказать о курящих))) В целом поездкой я осталась очень довольна. Проводницы первоклассно работали.

Марина – отзыв о поезде 542Э Спасибо за идеальную поездку. Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашей проводнице Алле, которая на протяжении всей поездки реально о нас заботилась и старалась сделать все возможное для комфортной поездки.

Ольга Домрачева – отзыв о поезде 542Й Впечатления от поездки не самые приятные. Бархатные сидения в купе все кругом в пятнах, даже садиться противно. На окнах и в других местах пыли столько, что ощущение что вагон вообще не протирали никогда. Влажные салфетки не справились, в итоге плюнули на это все.

Ковальчук Евгения – отзыв о поезде 539С Когда кондиционер нужен - его нет. В нашем случае было вообще наоборот. Кондиционер в вагоне был и работал. Но на улице было прохладно, без солнца, в вагоне было комфортно но никто кондиционер не выключал и нас подморозило.

Ярослав – отзыв о поезде 535С Поезд чистый, внутри все аккуратно. Персонал отзывчивый и доброжелательный. Время то, что нужно. Я доволен.

Катя – отзыв о поезде 534С Кто вообще додумался сделать в поезде так, что невозможно открывать окна? В вагоне нет кондиционера и нет форточек! Как тогда его проветрить и хоть как-то охладить!?

Анжелика – отзыв о поезде 519С 12 вагон – ни биотуалета, ни кондиционера. И все вытекающие из этого неудобства – получите и распишитесь. Ехала с мужем и ребенком с отдыха – за время поездки устала еще больше, как будто и не отдыхала.

Вика – отзыв о поезде 517С Поезд совершенно не предназначен для поездки с детьми и коляской. Нет никаких отдельных даже уголков, куда можно ее нормально поставить чтобы она никому не мешала.

Алина Мамчиц – отзыв о поезде 513С Спасибо проводникам за заботу. В плане чистоты было все отлично. Но вагон конечно был далек от современных стандартов.

Елена Романченко – отзыв о поезде 512С Разочаровалась с первых минут поездки. Духота невыносимая. Хоть ты до трусов раздевайся. Никакого кондиционера нет и в помине. Моя бабушка ездила на этом же поезде еще.

Антон Егорович – отзыв о поезде 508С Пассажиры с животными просто бесят. Почему нельзя сделать для них отдельный вагон?!?

Ольга Д. – отзыв о поезде 506С В последний раз я довольно давно ездила на поездах. Хочу сказать, что мне всё вполне понравилось. В вагоне было кофортно ехать. Приветливая стюардесса.

Александра Витальевна Зась – отзыв о поезде 503С Я люблю когда в купе чисто и убранно. Но вот не могу сказать этого про этот поезд. В углах песок. Подметают просто для вида. Что якобы подметено. Но песок просто размазывается ровным слоем по всем проходам.

Валентин Корзун – отзыв о поезде 501С Приличный поезд. Все необходимое для комфортной поездки есть. Приятно когда о тебе заботятся. Наша проводница Наталия была очень внимательной и вежливой женщиной.

Жанна – отзыв о поезде 476С Если бы не соседи по вагону моя поездка могла бы пройти гораздо лучше. Бесят женщины с детьми которые за ними даже не смотрят. Зачем рожать если тебе на ребенка наплевать???

Геннадий – отзыв о поезде 473С Ну его нах. Я давно не ездил на таких добитых поездах. Что был тот кондиционер, что его не было – вообще без разницы. Жара как в аду.

Массальский Николай – отзыв о поезде 472С Ехали с отдыха. Когда туда ехали на этом поезде – вагон попался еще более-менее. Назад ни вагон а старье на квадратных колесах Трястся, кондиционер не работает, парилка стоит невыносимая!!!

Елена Ярославовна – отзыв о поезде 470С Один из туалетов почему-то плохо убирали. В то же время как второй – убирали хорошо. Тот что реже убирали был дальше от коморки проводницы и от него неприятно пахло.

Писарчук Владимир – отзыв о поезде 468С У нас была очень вежливая и приветливая женщина-проводник. Очень профессионально подходила к работе. Вообще никаких пререканий не было. Приятно видеть работу профи.

Даша – отзыв о поезде 460С Добрый день. Ехала с мамой 84 лет. Благодаря работающему кондиционеру она перенесла поездку очень хорошо. Конечно хотелось бы чтобы было почище. Но и на том спасибо.