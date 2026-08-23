Расписание поездов Сулея — Богданович
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Сулея и Богданович
Маршрут движения поездов Сулея — Богданович
Расстояние между станциями составляет
352
км.
Приблизительное время следования составляет:
12 ч. 46 мин.
- 9 ч. 34 мин. – время в пути на поезде 332Й (самый быстрый поезд);
- 14 ч. 27 мин. – время в пути на поезде 573С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 7
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Сулея — Богданович
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Сулея — Богданович
Стоимость билетов на поезд Сулея — Богданович по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4140 рублей.
- Купе: 6210 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
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Нужно менять вагоны на те что с кондиционерами. Сколько уже можно ездить на этом старье?! Реально невозможно. Духота особенно под вечер неимоверная. Заснуть невозможно. Воздуха мало.
Всем привет. Поездка прошла без происшествий. Все хорошо. Хочу выразить свою благодарность проводнице 9 вагон (не помню имя), которая профессионально выполняла свои обязанности.
Что ни скажи, а курить они так и не прекращают. Да что там – проводники сами за компанию стоят пыхтят. Вот и кому жаловаться на это? Решила вот написать в интернете может быть начальники железной дороги почитают это и сделают выговор. Или отдельные вагоны для тех кто хочет курить – пусть там себе дымят сколько влезет.
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