Ирина – отзыв о поезде 310С Едим в поезде вторые сутки. Это ужас! Вагон старый, но это не самое страшное. В туалетах непроходимая грязь, мусор не убирается все время и это добавляет вони. Мешок с мусором валяется в тамбуре. При очередном открытии двери в тамбур, всё это "благоухание" идёт волной в вагон. Полы мылись лишь раз без хлорки и без каких либо средств. Начальник поезда Гуржи-оглы Дурсун был днем, пожаловались ему про запах, толку никакого. Господа от Ж/Д , до-коли будет продолжаться это безобразие?! Деньги за билеты не хилые, мучения тоже! Вагон 4, время отбытия из Адлера - 5 сентября.

Алексей – отзыв о поезде 340С Едем в поезде в купе из Новороссийска в Нижний Новгород, умираем от жары, кондиционер толком не работает, дети все сырые, вспотели, бились именно чуть ли ни бились за то что бы разрешили открыть окна в коридоре!!! Позорище, тем кто разрешает пускать такие поезда в такие погодные условия!!!

Фёдор Сергеевич – отзыв о поезде 595С Эта поездка испортила все настроение от отдыха! Вагон старый, кондиционера нет, температура в салоне 35 градусов по термометру (по ощущениям – все 50 С!!!), открытые форточки не охлаждают совсем, дышать в поезде нечем!!! Это просто АД!!!Я с пОтом ведра четыре воды потерял пока ехал! Идем дальше – туалеты не “био”, все раздолбанные, на полу вода, адский запах! Как там люди справляют нужду, да еще и на ходу в шатающемся вагоне, я не знаю! (( Белье в вагоне старое, да еще и рыжего таракана прибили тапком девчонки с соседнего места! Обидно, что период отдыха всего 4 месяца и не могут поставить на ход вагоны ТОЛЬКО с КОНДИЦИОНЕРОМ!

маша – отзыв о поезде 550С Жарко не смотря на кондей. Не справлялся. В вагоне много мамаш с детьми, которые едут с отдыха и дети орут и бегают по всему вагону.

Елена Романченко – отзыв о поезде 512С Разочаровалась с первых минут поездки. Духота невыносимая. Хоть ты до трусов раздевайся. Никакого кондиционера нет и в помине. Моя бабушка ездила на этом же поезде еще.

Антон Егорович – отзыв о поезде 508С Пассажиры с животными просто бесят. Почему нельзя сделать для них отдельный вагон?!?

Жанна – отзыв о поезде 476С Если бы не соседи по вагону моя поездка могла бы пройти гораздо лучше. Бесят женщины с детьми которые за ними даже не смотрят. Зачем рожать если тебе на ребенка наплевать???

Геннадий – отзыв о поезде 473С Ну его нах. Я давно не ездил на таких добитых поездах. Что был тот кондиционер, что его не было – вообще без разницы. Жара как в аду.

Илья Андреевич – отзыв о поезде 450С Ехал в 17 вагоне. Сам вагон не самый новый но очень чистый и уютный. Проводник делал свою работу качественно и уверенно. Сразу было видно что на железке не первый год батрачит.

Олег Варкута – отзыв о поезде 336С Все было нормально. Розеток валом, есть и обычные и USB. Всю дорогу проводники что-то делали. Туда сюда ходили, а не сидели на месте как бывает. Билеты бы подешевле сделали еще было бы лучше

Анна Витальевна – отзыв о поезде 326С Спасибо проводнице Наталии (12 вагон) которая старалась и выполняла добросовестно свою работу. В туалетах всегда была туалетная бумага, всё было идеально для меня. Даже был освежитель воздуха.

Мамчиц Светлана Георгиевна – отзыв о поезде 312С Что сказать печально. В туалет зашла – умывальничек мизерный, даже помыться невозможно нормально! В туалете воняло хлоркой и мочей вперемешку. Жесть

Владимир Петрович – отзыв о поезде 310Э Меня всё устроило. Проводница огонь. Туалет огонь. Попутчики тоже огонь. По дороге познакомились, распили на троих бутылочку.

Оленька – отзыв о поезде 289С Вагон супер. Биотуалет, можно открыть форточку, есть кондиционер и он работает что немаловажно! Персонал вежлив, вагон не убит, Одним словом ехать одно удовольствие!