Ольга – отзыв о поезде 063Й Белье ужасное , псиной воняет Матрасы жесткие , спать невозможно Худшие условия для переезда

Мариша – отзыв о поезде 676У Поездка прошла без происшествий. Все по чину. Некоторые пассажиры, конечно, могли бы вести себя покультурнее.

Валентин – отзыв о поезде 571Й Хороший поезд. Не дорогой – это для меня главное. Начальник поезда нормальный мужик.

Егор Андреевич – отзыв о поезде 337Й Удовлетворительно. Не хорошо точно. Как минимум потому что я не заказывал периодическую вонь из туалета, которая долетала до меня, хотя место было в середине вагона.

Валентин Орлов – отзыв о поезде 243Й Если бы время прибытия в Москву было пораньше, то поезд был бы отличный. А так потом по Москве мотаться в этих пробках невозможно, идеальное время прибытия – 5 утра!

Анна Д. – отзыв о поезде 231У В вагоне было чисто, даже в туалете стояло жидкое мыло и антисептик. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Предлагали купить какие-то лотерейки, это конечно минус. Чай был вкусный, по дороге не трясло. Вагон приличный. Своих денег стоит однозначно.

Валик – отзыв о поезде 231Й Прекрасный поезд. Отправили в командировку, доехал с комфортом и в свое удовольствие! До этого в последний раз ездил на поездах лет 10 назад. Меняются в лучшую сторону!

Екатерина – отзыв о поезде 209Й Цена и качество отличные. Также очень удобное время отправления и прибытия. Ехать чуть больше суток, зато в Москву приезжаешь не в 5 утра, когда ничего не работает, а в обед, когда можешь нормально заняться своими делами.

Дмитрий – отзыв о поезде 207Й Поездка на поезде доставила небольшой дискомфорт. Непонятно было, где постоянно шлялась проводница. Как ни зайду – ее не было. Так ни разу за поездку и не удалось словить. Как вы понимаете, обслуживание оставляет желать лучшего.

Кирилл Д. – отзыв о поезде 192Й В вагоне было прохладно, ночью сильно задувало из окна. Я спал на верхней полке, не знал куда от этого деться. Хорошо что обошлось и ничего не продуло. Настоятельно рекомендую работникам поезда обратить внимание на то, в каком состоянии находится купе.

Санек Уфа – отзыв о поезде 185У Ничего не могу сказать нехорошего про этот поезд, но и ничего хорошего тоже. Обычный поезд, которых на дорогах каждый второй. Да, немного грязновато было, сразу заметил это. Но в целом – терпимо. У всего есть свои недостатки.

Светлана 7 вагон – отзыв о поезде 137Э Ехала с дочкой в этом поезде. Проводница любит детей было сразу видно. Принесла дочке какой-то журнал с картинками, чтобы она не скучала. Даже приглашала к себе))) Очень хорошие работники поезда.

Наталия Витальевна – отзыв о поезде 066Э Сидячий вагон никогда не берите. Там такие старые кресла и после них вообще невозможно разогнуться. Было ощущение, что их из старых автобусов подостовали и засунули в поезд, где они уже лет 30 без ремонта ездят.

Софья Солениц – отзыв о поезде 031У Ехала одна, было очень много сумок. Большое спасибо проводникам, которые помогли поднять и выгрузить багаж! Вы мне очень помогли, я бы не смогла одна втащить столько сумок. Спасибо большое