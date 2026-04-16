Наталья – отзыв о поезде 127Ы Возвращались из Новокуйбышевска в Краснодар. Ехали в 8 вагоне. Чисто, часто пылесосили, вовремя приходы на станции. Остались довольны. Всему составу хорошего настроения, легких пассажиров, здоровья и благополучия.

Елена – отзыв о поезде 491Э На данный момент у поезда всего 10 вагонов на продажу по билетам.. Такой вопрос:будут ли добавляться ещё вагоны ? Т.к мест уже нормальных не осталось(на 3 августа). Ждем обязательно доп вагоны🙏🙏🙏

Обид – отзыв о поезде 129Ы Вагон често но проваднеца не умет обрашатса 3 вагон мне не понравилса

Юлия Петровна – отзыв о поезде 590Е Юноша-проводник меня вообще сразил на повал!!! Дело в том, что к концу поездки в этом душном и грязном вагоне одному из моих детей стало плохо и его стошнило. Купе я привела в порядок, но так случилось, что он заляпал одеяло. Я его отнесла проводнику объяснила ситуацию и сказала, что одеяло нужно отдать в прачку, на что он мне говорит: "А может так всё оставить, свернуть и положить подальше, может не заметят..."

Латушко Светлана Георгиевна – отзыв о поезде 589У Отвратительно грязные вагоны. Вообще не готовятся к новым пассажирам!!! Везде пыль и грязь на всех выступающих поверхностях. Прежде чем заселить свою семью в этот ужас пришлось самой всё протереть тряпкой. Везде антисанитария!!! Я уж молчу про туалеты... Влажная уборка проводилась один раз в сутки кусочком половой тряпочки размером 25 см на 60см из ватного полотна, одетой на доисторическую деревянную швабру с металлической насадкой! Ну какое ватное полотно!!!??? И без того пыли выше крыши.

Стас – отзыв о поезде 589Е Купили все купе, чтобы выспаться, так это было очень важно. С одной стороны шумело 4 человека в час ночи, на замечания не реагировали. Даже проводник не хотел их особо усмирять.

Пётр – отзыв о поезде 583Г Первое замечание: дикость проводников. Неприветливые, спросить ничего нельзя, грубят. А проводника первого вагона вообще уволить нужно - ещё никто никогда меня так не оскорблял!!! Грубиян! Вообще этот поезд никому не рекомендую

Олег Петрович Воронько – отзыв о поезде 537Й Вагон новый, проводницы вежливые. Поездка понравилась. Ехали в СВ. Места были широкие и очень удобные. Рекомендую

Рита – отзыв о поезде 493Й В туалете закончилась бумага и нам пришлось очень долго ждать когда она появится снова. Проводница не спешила делать свою работу. Много разговаривала по телефону и было видно что не по работе.

Вера Олеговна – отзыв о поезде 451Г Всем привет. У нас была очень приятная и доброжелательная проводница, которая старалась и делала все для комфорта пассажиров. Вагоны были не новые но очень чистые и комфортные.

Божена – отзыв о поезде 373И Не понимаю с чем это связано но заметила закономерность. Поезда в этом направлении всегда какие-то грязные. И не то, что они чем-бы нибудь сильно отличались от других поездов на железке. Просто почему-то их не особо убирают. В остальном нормально. Но на пол сумки ставить было стремно, чтобы не вымазать.

Анастасия Свиридович – отзыв о поезде 373Е Не понравилось что в туалете постоянно курили. И весь этот дым частично летел в вагон. И нам приходилось этим дышать. Проводница сказала что ничего не сделаешь.

Наталия А. – отзыв о поезде 368Г В поезде было немного душновато. Я ехала с собакой. Проблем никаких не было совершенно. Постельное белье выдали приличное. Без дырок и приятно пахнущее чистотой. Благодарю.

Наталия Николаевна – отзыв о поезде 353Е Единственный недостаток – это то что в вагоне вообще не работали розетки. Просто напрочь не работали. Не могла позарядить свой телефон никак. В вагоне было чисто. Проводник молодой мужчина. Молодец! Старался! Несколько раз в день мыл полы!

Валентина Владимировна Лисюк – отзыв о поезде 343У Скажу так – в общем и целом если не придираться к мелочам, то поезд просто для меня прекрасный. Не понравилось что нет подключения к интернету. Немного скрипели двери. Но это не беда. Терпимо.

Банько Евгения Леонидовна – отзыв о поезде 273И В поезде было жарко. Форточку открыть невозможно. Кондиционер не работал. Проводница была вся в мыле бегала постоянно в соседний вагон. Ситуация также ухудшалась тем что один туалет забился и вонял на весь вагон. Хоть и был закрыт на ключ. Все равно тянуло. За что заплатила столько денег до сих пор не понимаю!!!!!

Александр Валерьевич – отзыв о поезде 235Э В вагоне был кулер с горячей и холодной водой. Это было просто идеально! Если захотел попить – пошел и попил. Не то, что раньше – только кипяток и никакой альтернативы. Билеты конечно не дешевые но поезд приличный.

Вадим – отзыв о поезде 229И Вагоны купе порадовали отдельными розетками для телефонов для каждого пассажира. Поезд плавный, без резких дерганний. Попутчики тоже попались воспитанные люди в возрасте. Я просто ехал и наслаждался.

Просто Галя – отзыв о поезде 205И Спасибо за хорошую поездку! Наша проводница (Ирина вроде бы) в 5 вагоне была просто душечка!!!!! Постельное белье приятное. С соседями повезло.

Маширка – отзыв о поезде 107Е Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.