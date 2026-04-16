Асия – отзыв о поезде 447Е Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.

Наталья – отзыв о поезде 127Ы Возвращались из Новокуйбышевска в Краснодар. Ехали в 8 вагоне. Чисто, часто пылесосили, вовремя приходы на станции. Остались довольны. Всему составу хорошего настроения, легких пассажиров, здоровья и благополучия.

Елена – отзыв о поезде 491Э На данный момент у поезда всего 10 вагонов на продажу по билетам.. Такой вопрос:будут ли добавляться ещё вагоны ? Т.к мест уже нормальных не осталось(на 3 августа). Ждем обязательно доп вагоны🙏🙏🙏

Обид – отзыв о поезде 129Ы Вагон често но проваднеца не умет обрашатса 3 вагон мне не понравилса

Юлия Петровна – отзыв о поезде 590Е Юноша-проводник меня вообще сразил на повал!!! Дело в том, что к концу поездки в этом душном и грязном вагоне одному из моих детей стало плохо и его стошнило. Купе я привела в порядок, но так случилось, что он заляпал одеяло. Я его отнесла проводнику объяснила ситуацию и сказала, что одеяло нужно отдать в прачку, на что он мне говорит: "А может так всё оставить, свернуть и положить подальше, может не заметят..."

Латушко Светлана Георгиевна – отзыв о поезде 589У Отвратительно грязные вагоны. Вообще не готовятся к новым пассажирам!!! Везде пыль и грязь на всех выступающих поверхностях. Прежде чем заселить свою семью в этот ужас пришлось самой всё протереть тряпкой. Везде антисанитария!!! Я уж молчу про туалеты... Влажная уборка проводилась один раз в сутки кусочком половой тряпочки размером 25 см на 60см из ватного полотна, одетой на доисторическую деревянную швабру с металлической насадкой! Ну какое ватное полотно!!!??? И без того пыли выше крыши.

Стас – отзыв о поезде 589Е Купили все купе, чтобы выспаться, так это было очень важно. С одной стороны шумело 4 человека в час ночи, на замечания не реагировали. Даже проводник не хотел их особо усмирять.

Пётр – отзыв о поезде 583Г Первое замечание: дикость проводников. Неприветливые, спросить ничего нельзя, грубят. А проводника первого вагона вообще уволить нужно - ещё никто никогда меня так не оскорблял!!! Грубиян! Вообще этот поезд никому не рекомендую

Олег Петрович Воронько – отзыв о поезде 537Й Вагон новый, проводницы вежливые. Поездка понравилась. Ехали в СВ. Места были широкие и очень удобные. Рекомендую

Рита – отзыв о поезде 522Е Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.

Антон – отзыв о поезде 519У Ощущение что попал в год этак 1945. Вагоны старые, не ремонтировались со времен Ленина. Невозможно зайти в туалет. Грязно и воняет.

Гринчик Виктор – отзыв о поезде 509Г Спасибо что не гоняли за курение. Не было отдельной курилки, куда можно было сходить. Но за курение в тамбуре совсем не гоняли.

Александр – отзыв о поезде 097Э Тында Красноярск,,,,6.03.22г поезд 097!11вагон проводница Анастасия родом с Амурки, так же сменщица твоя Елена, вы супер!!!Настя ты классная!!!жаль не взял номер твой,,,,,,Санек Бельцов я уже соскучился по тебе и то что ты сказала на прощание,а где поцелуй,я по тебе чувствую скучаю

Светлана Юрьевна – отзыв о поезде 503Й Машинист дерганный. Поезд тоже не самый лучшие. Старый. Все скрипит и трясется. Ехать невозможно.

Рита – отзыв о поезде 493Й В туалете закончилась бумага и нам пришлось очень долго ждать когда она появится снова. Проводница не спешила делать свою работу. Много разговаривала по телефону и было видно что не по работе.

Маргарита Юрьевна – отзыв о поезде 457У Большое спасибо проводнице 11 вагоне Елене! Я ехала с 3 летней дочкой, которая постоянно все пыталась руками трогать. Но к счастью в вагоне было чисто. Вообще очень хорошие работники поезда. Им нужно выписать премию.

Вера Олеговна – отзыв о поезде 451Г Всем привет. У нас была очень приятная и доброжелательная проводница, которая старалась и делала все для комфорта пассажиров. Вагоны были не новые но очень чистые и комфортные.

Божена – отзыв о поезде 373И Не понимаю с чем это связано но заметила закономерность. Поезда в этом направлении всегда какие-то грязные. И не то, что они чем-бы нибудь сильно отличались от других поездов на железке. Просто почему-то их не особо убирают. В остальном нормально. Но на пол сумки ставить было стремно, чтобы не вымазать.

Анастасия Свиридович – отзыв о поезде 373Е Не понравилось что в туалете постоянно курили. И весь этот дым частично летел в вагон. И нам приходилось этим дышать. Проводница сказала что ничего не сделаешь.

Наталия А. – отзыв о поезде 368Г В поезде было немного душновато. Я ехала с собакой. Проблем никаких не было совершенно. Постельное белье выдали приличное. Без дырок и приятно пахнущее чистотой. Благодарю.

Наталия Николаевна – отзыв о поезде 353Е Единственный недостаток – это то что в вагоне вообще не работали розетки. Просто напрочь не работали. Не могла позарядить свой телефон никак. В вагоне было чисто. Проводник молодой мужчина. Молодец! Старался! Несколько раз в день мыл полы!

Валентина Владимировна Лисюк – отзыв о поезде 343У Скажу так – в общем и целом если не придираться к мелочам, то поезд просто для меня прекрасный. Не понравилось что нет подключения к интернету. Немного скрипели двери. Но это не беда. Терпимо.

Банько Евгения Леонидовна – отзыв о поезде 273И В поезде было жарко. Форточку открыть невозможно. Кондиционер не работал. Проводница была вся в мыле бегала постоянно в соседний вагон. Ситуация также ухудшалась тем что один туалет забился и вонял на весь вагон. Хоть и был закрыт на ключ. Все равно тянуло. За что заплатила столько денег до сих пор не понимаю!!!!!

Дмитрий Геннадьевич – отзыв о поезде 243Н Спасибо за поездку, она прошла замечательно! Проводницы очень знающие женщины, сразу во время посадки обо всем рассказали и пояснили что и как. Также охотно отвечали на любые мои вопросы. Я довольна))))