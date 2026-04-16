Расписание поездов Татарск — Обь
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Татарск — Обь
Расстояние между станциями составляет
431
км.
Приблизительное время следования составляет:
6 ч. 12 мин.
- 4 ч. 49 мин. – время в пути на поезде 148Н (самый быстрый поезд);
- 9 ч. 1 мин. – время в пути на поезде 627И (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 18
поездов
без пересадки.
Стоимость билетов на поезд Татарск — Обь по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 15974 рублей.
- Купе: 23961 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Очень хороший поезд- вагоны чистые, персонал отзывчивый. Так держать!
Вагон современный, уютный, чистый, есть биотуалет и душ. Сама поездка оставила наилучшие впечатления, проводник нашего вагона просто замечательная, добрая, создала домашнюю атмосферу, внимательная, находила со всеми пассажирами общий язык, мы были в восхищении от неё! Отличный человек и работник!
Считаю что в настоящее время нужно делать на одного пассажира одну розетку. В нашем случае на весь вагон были только 2 розетки. Постоянно собиралась очередь из желающих подзарядить телефон. Но тут тоже нюанс – розетки слабо давали электричество и телефон как-то дольше обычного заряжался. Такие дела.
Розетки работали, проводница понравилась, общая чистота вагона на 7 из 10. В целом поездка прошла в позитивном ключе.
Спасибо за поездку Радовало что работали розетки и туалет был не убитым. Как минимум сильно не воняло с него.
Увлекательное путешествие длинною чуть менее двух суток. Под конец спина заболела.
Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))
Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.
Я довольна и советую. Не понравилось только что места в купе маловато.
Мне не понравилась еда. И еще какая-то дичь произошла. Вообще без стука вошла женщина и начала пылесосить. Абсолютно беспардонно и нагло. WTF!?!?!? Это что – сарай!? Не ожидал такого советского колхоза в 21 веке….
Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))
Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!