Жеманская Лариса Витальевна – отзыв о поезде 590Э Не рекомендую. Поезд 2-х этажный, купе, на 2 этаже верхней полке развивается клаустрофобия. Очень мало места. Сервис оставляет желать лучшего. Проводники не забирают пустые стаканы, кондиционер работает всю ночь, шумит жутко, выключить невозможно, продуло жутко. По приезду объявили, что всем надо покинуть поезд за 10 минут.

Виктор Сергеевич – отзыв о поезде 590С Самая бесполезная справочная служба даже хуже, чем у Сбербанка - существует не потому, что людям требуется помощь, а потому что должна быть. При звонке в РЖД теряешь время с автоответчиком намерено, совершенно непонятно чего от тебя хотят. Перемещаешься по меню выбора до тех пор, пока тебе наконец каком-нибудь из них не предложат связаться с оператором. Потом этот оператор переключает тебя на другого оператора потому что естественно ты попадаешь ни на того оператора.

Гриша – отзыв о поезде 590Ж В вагоне, а особенно в туалетах чистота, температура воздуха всегда комфортная, постель белоснежная, проводники отзываются на любые просьбы. Постоянно по вагону ходят полицейские проверяя ситуацию в вагонах, Поездка оказалась очень приятной для меня и моих попутчиков.

маша – отзыв о поезде 550С Жарко не смотря на кондей. Не справлялся. В вагоне много мамаш с детьми, которые едут с отдыха и дети орут и бегают по всему вагону.

Елена Владимировна – отзыв о поезде 538С Почему-то не во всех вагонах стояли биотуалеты. В нашем стоял, но как только был какой-нибудь город, в наш вагон начинали ходить из соседнего.

Вад – отзыв о поезде 522С Прохладно ехать было на 2 полке под кондиционером. Хорошо что не простудился. В прошлый раз в ухо надуло так, что с отитом 3 недели возился. В этот раз брал с собой шапку.

Бойко Игорь – отзыв о поезде 510С Удивил проводник, который работал просто как часы. Идеально все делал. Быстро, вежливо и очень аккуратно.

Зинаида – отзыв о поезде 457С Матрасы и подушки считай новые. Белоснежное белье, которое приято пахло. Плохо что не все пассажиры соблюдают меры приличия при проезде в общественном транспорте. Но это лишь подтверждает уровень воспитания большинства.

Татьяна Юрьевна – отзыв о поезде 354С Я чуть не проспала свою остановку, потому что проводницы «забыла» меня разбудить за по часа до моей станции. Разбудила женщина (за что ей большое спасибо) за 5 минут до выхода. Летела собиралась как могла.

Алексей Синицын – отзыв о поезде 274С Кандёр не справлялся с жарой. В вагоне было +35. И очень душно. Проводница старалась как могла. Я когда ехал просто мечтал побыстрее оказаться дома и запрыгнуть в прохладный душ. Туалеты работали всю дорогу исправно и не воняли.

Илья Алексеевич – отзыв о поезде 235С Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.

Вероника Викторовна – отзыв о поезде 229С Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.

Вика – отзыв о поезде 205С Приятные и отзывчивые проводницы, вкусный чай и ухоженный вагон. А что еще нужно, чтобы с комфортом доехать до места назначения? Я реально отдохнула за время поездки. И это о многом говорит. Потому что часто только устаешь от таких долгих передвижений.

Пассажирка этого поезда – отзыв о поезде 168С Офигенно ехать в 21 веке, когда розетки не работают вообще. Чем и от чего мне было по вашему заряжать телефон? Что за дичь это вообще такая? По окончании поездки я была очень злая.

Валерий – отзыв о поезде 128Ы Без сомнения хороший состав и очень профессиональные проводницы. Что и должно обязательно быть в поезде дальнего следования.