Елена – отзыв о поезде 250Н Ехали трое суток с Краснодара, в омском 19 вагоне. Муж военный у меня и в отпуск всегда идет неожиданно, билеты зараннее ну никак не купишь. Брали билеты на обратку, опаздывать нельзя на работу. Ехали 25 - 28 июля. В таком вагоне мы ездили последний раз лет 6 назад наверное. 2 розетки на вагон, нет биотуалета и кондиционера, вонь, ну и очень громкая проводница со странными замечаниями: "Это не вы там ершик в туалете утопили". Ну и я знала что примерно ожидать от кемеровского поезда, ничего хорошего... Спасибо за комфорт РЖД.

Алёна – отзыв о поезде 676Н Если бы не мужчины, которые за стенкой распивали спиртные напитки, несмотря на неоднократные замечания проводницы, и если бы они говорили потише –все было бы ок.

Анатолий – отзыв о поезде 609Н Я решил воспользоваться службой РЖД "Сопровождение маломобильных пассажиров". Служба предоставляет такие услуги как помощь в посадке в вагон предоставляя ребят, которые помогают в передвижении по территории вокзала, помогают нести багаж и берут за руку инвалида по зрению или же предлагают коляску для безопасного передвижения. Это приятный плюс.

Райсан – отзыв о поезде 593С Обслуживался очень грубым проводником. Бейджика у него не было, ф.и.о он неохотно назвал Филатов Павел Викторович. За время следования он не выполнял своих обязанностей, а именно не оповестил о приближении к станции, на которой нужно было выходить ночью, не оповестил о приближении к санитарной зоне, не проводил санитарную уборку, в вагоне было очень грязно. А также у него не нашлось сдачи при покупке чая за все 8 часов пути. Совершенно не умеет разговаривать с пассажирами, очень грубый, невоспитанный молодой человек.

Валерия Стасюк – отзыв о поезде 243С Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.

Стефана – отзыв о поезде 207Э Спасибо за приятную поездку. Ехали всей семьей в купе. Единственное, что не понравилось – это то, что было грязновато. Во время поездки подметали, но влажной уборки не делали. Да и подметали формально, только пыль погоняли туда-сюда да и все.

Маша Д. – отзыв о поезде 118Н Увлекательное путешествие длинною чуть менее двух суток. Под конец спина заболела.