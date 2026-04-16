Асия – отзыв о поезде 447Е Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.

Стас – отзыв о поезде 589Е Купили все купе, чтобы выспаться, так это было очень важно. С одной стороны шумело 4 человека в час ночи, на замечания не реагировали. Даже проводник не хотел их особо усмирять.

Божена – отзыв о поезде 373И Не понимаю с чем это связано но заметила закономерность. Поезда в этом направлении всегда какие-то грязные. И не то, что они чем-бы нибудь сильно отличались от других поездов на железке. Просто почему-то их не особо убирают. В остальном нормально. Но на пол сумки ставить было стремно, чтобы не вымазать.

Анастасия Свиридович – отзыв о поезде 373Е Не понравилось что в туалете постоянно курили. И весь этот дым частично летел в вагон. И нам приходилось этим дышать. Проводница сказала что ничего не сделаешь.

Алиса А. – отзыв о поезде 157И Хороший поезд и проводница. Ехала в 3 вагоне. Если не НЕКОТОРЫЕ пассажиры, то было бы все просто замечательно. А так я не особо осталась довольна. Но сам поезд тут ни при чем, тут люди.

Татьяна Скурат – отзыв о поезде 153Н Благодарствую, что довезли в целости и сохранности. Мне все очень понравилось, было приятно ехать на новом поезде.

Диана Ходанова – отзыв о поезде 153И Ехала с 2 детьми и мужем. Нам поездка очень понравилась. Благодарю всех работников поезда за ту заботу, которой вы окружили нас во время поездки.

Женечка Плотникова – отзыв о поезде 147Е У нас не работало охлождение и было жарко в вагоне. Проводницы работали хорошо, но вагон редко мылся. За всю поездку один раз влажная и один раз сухая уборка.

Маширка – отзыв о поезде 107Е Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.