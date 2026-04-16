Асия – отзыв о поезде 447Е Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.

Валентин – отзыв о поезде 571Й Хороший поезд. Не дорогой – это для меня главное. Начальник поезда нормальный мужик.

Роман – отзыв о поезде 477У Хорошая проводница. Старалась всю дорогу. Убирала вагон усердно и много раз. Постельное белье не очень новое, видно что стиралось уже много раз. Подушка не удобная. Но если оценивать состав полностью, я думал что будет гораздо хуже.

Макар – отзыв о поезде 461Й Всю дорогу было ехать довольно комфортно. Работал кондиционер. Проводница не навязывала свои услуги и одновременно была всегда в доступности.

Подольская Виктория Викторовна – отзыв о поезде 455У Мне лично всё зашло. Клевый поезд и приятные проводницы. Жаль нет отдельной курилки. Полки удобные. Спать на них хорошо.

Дворецкий Давид – отзыв о поезде 453Й В 3 вагоне постоянно ломался туалет. На мой взгляд убираться в туалете нужно чаще чем 2 раза в день (утром убирали и вечером). А вот днем там черти что творилось. Опять же если он был не закрыт.

Божена – отзыв о поезде 373И Не понимаю с чем это связано но заметила закономерность. Поезда в этом направлении всегда какие-то грязные. И не то, что они чем-бы нибудь сильно отличались от других поездов на железке. Просто почему-то их не особо убирают. В остальном нормально. Но на пол сумки ставить было стремно, чтобы не вымазать.

Анастасия Свиридович – отзыв о поезде 373Е Не понравилось что в туалете постоянно курили. И весь этот дым частично летел в вагон. И нам приходилось этим дышать. Проводница сказала что ничего не сделаешь.

Анна Д. – отзыв о поезде 231У В вагоне было чисто, даже в туалете стояло жидкое мыло и антисептик. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Предлагали купить какие-то лотерейки, это конечно минус. Чай был вкусный, по дороге не трясло. Вагон приличный. Своих денег стоит однозначно.

Станислав Витальевич – отзыв о поезде 159Й Из окна так сильно сифонило, что пошли вы все на @#$ с такими ценами и такими поездами! Надеюсь что мой отзыв пропустят. Потому что сил больше нет. Втридорого дерут бабки, а толку по нулям, как было ражно так и дальше ездит по дорогам.

Женечка Плотникова – отзыв о поезде 147Е У нас не работало охлождение и было жарко в вагоне. Проводницы работали хорошо, но вагон редко мылся. За всю поездку один раз влажная и один раз сухая уборка.

Катенька Громова – отзыв о поезде 133Н В вагоне ресторане постоянно напьются и потом шатаются по вагону со своими пьяными бреднями. Проводницы не справляются, сделайте что-нибудь. Нужно на поезд отдельный наряд охраны ставить.

Нина Васильевна – отзыв о поезде 123Н Привет. Ехали с мужем на этом поезде, он сильно расстроился что у нас не работала розетка, так как планировал работать на протяжении всей поездки. Уважаемое руководство, пожалуйста держите приборы в поезде в работоспособном состоянии!