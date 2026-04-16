Расписание поездов Уфа — Чапаевск
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Уфа — Чапаевск
Расстояние между станциями составляет
488
км.
Приблизительное время следования составляет:
12 ч. 15 мин.
- 8 ч. 17 мин. – время в пути на поезде 103Й (самый быстрый поезд);
- 1 д. 10 ч. 51 мин. – время в пути на поезде 287У (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 32
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Уфа — Чапаевск
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Популярные направления из Уфа:
Стоимость билетов на поезд Уфа — Чапаевск по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 8280 рублей.
- Купе: 12420 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.
Хороший поезд. Не дорогой – это для меня главное. Начальник поезда нормальный мужик.
Хорошая проводница. Старалась всю дорогу. Убирала вагон усердно и много раз. Постельное белье не очень новое, видно что стиралось уже много раз. Подушка не удобная. Но если оценивать состав полностью, я думал что будет гораздо хуже.
Всю дорогу было ехать довольно комфортно. Работал кондиционер. Проводница не навязывала свои услуги и одновременно была всегда в доступности.
Мне лично всё зашло. Клевый поезд и приятные проводницы. Жаль нет отдельной курилки. Полки удобные. Спать на них хорошо.
В 3 вагоне постоянно ломался туалет. На мой взгляд убираться в туалете нужно чаще чем 2 раза в день (утром убирали и вечером). А вот днем там черти что творилось. Опять же если он был не закрыт.
Не понимаю с чем это связано но заметила закономерность. Поезда в этом направлении всегда какие-то грязные. И не то, что они чем-бы нибудь сильно отличались от других поездов на железке. Просто почему-то их не особо убирают. В остальном нормально. Но на пол сумки ставить было стремно, чтобы не вымазать.
Не понравилось что в туалете постоянно курили. И весь этот дым частично летел в вагон. И нам приходилось этим дышать. Проводница сказала что ничего не сделаешь.
В вагоне было чисто, даже в туалете стояло жидкое мыло и антисептик. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Предлагали купить какие-то лотерейки, это конечно минус. Чай был вкусный, по дороге не трясло. Вагон приличный. Своих денег стоит однозначно.
Из окна так сильно сифонило, что пошли вы все на @#$ с такими ценами и такими поездами! Надеюсь что мой отзыв пропустят. Потому что сил больше нет. Втридорого дерут бабки, а толку по нулям, как было ражно так и дальше ездит по дорогам.
У нас не работало охлождение и было жарко в вагоне. Проводницы работали хорошо, но вагон редко мылся. За всю поездку один раз влажная и один раз сухая уборка.
В вагоне ресторане постоянно напьются и потом шатаются по вагону со своими пьяными бреднями. Проводницы не справляются, сделайте что-нибудь. Нужно на поезд отдельный наряд охраны ставить.
Привет. Ехали с мужем на этом поезде, он сильно расстроился что у нас не работала розетка, так как планировал работать на протяжении всей поездки. Уважаемое руководство, пожалуйста держите приборы в поезде в работоспособном состоянии!
Благодарю за хороший сервис и отношение к пассажирами. У нас была очень хорошая проводница Елена. Спасибо!!!!
