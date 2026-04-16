Елена – отзыв о поезде 491Э На данный момент у поезда всего 10 вагонов на продажу по билетам.. Такой вопрос:будут ли добавляться ещё вагоны ? Т.к мест уже нормальных не осталось(на 3 августа). Ждем обязательно доп вагоны🙏🙏🙏

Стас – отзыв о поезде 589Е Купили все купе, чтобы выспаться, так это было очень важно. С одной стороны шумело 4 человека в час ночи, на замечания не реагировали. Даже проводник не хотел их особо усмирять.

Пётр – отзыв о поезде 583Г Первое замечание: дикость проводников. Неприветливые, спросить ничего нельзя, грубят. А проводника первого вагона вообще уволить нужно - ещё никто никогда меня так не оскорблял!!! Грубиян! Вообще этот поезд никому не рекомендую

Рита – отзыв о поезде 522Е Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.

Гринчик Виктор – отзыв о поезде 509Г Спасибо что не гоняли за курение. Не было отдельной курилки, куда можно было сходить. Но за курение в тамбуре совсем не гоняли.

Рита – отзыв о поезде 493Й В туалете закончилась бумага и нам пришлось очень долго ждать когда она появится снова. Проводница не спешила делать свою работу. Много разговаривала по телефону и было видно что не по работе.

Вера Олеговна – отзыв о поезде 451Г Всем привет. У нас была очень приятная и доброжелательная проводница, которая старалась и делала все для комфорта пассажиров. Вагоны были не новые но очень чистые и комфортные.

Наталия А. – отзыв о поезде 368Г В поезде было немного душновато. Я ехала с собакой. Проблем никаких не было совершенно. Постельное белье выдали приличное. Без дырок и приятно пахнущее чистотой. Благодарю.

Наталия Николаевна – отзыв о поезде 353Е Единственный недостаток – это то что в вагоне вообще не работали розетки. Просто напрочь не работали. Не могла позарядить свой телефон никак. В вагоне было чисто. Проводник молодой мужчина. Молодец! Старался! Несколько раз в день мыл полы!

Маширка – отзыв о поезде 107Е Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.