Наташка – отзыв о поезде 557Я Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.

Вика – отзыв о поезде 557М Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.

Олег Дмитриевич – отзыв о поезде 555Я Отправили в командировку в Питер. Доехали хорошо. Поезд нигде не задерживался, шел строго по расписанию. Я поездкой остался доволен.

Владимир Анатольевич – отзыв о поезде 385Я В Мичуринске завалились какие-то два алкаша, которые начали бузить. В Воронеже их сняла с поезда полиция. Как можно вот так напиваться, когда тебе нужно куда-то ехать??? Я не понимаю вообще.

Алина – отзыв о поезде 375Я Очень хочется верить что в скором времени поезда все же поменяются и станут лучше. Туалет как был старым так и остался. Хорошо хоть бумагу начали вешать и мыло не обычное, а жидкое в дозаторе.

Кристина Алексеевна – отзыв о поезде 295Я Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.

Елена М. – отзыв о поезде 289А Проводница не очень понравилась. Была резковата. Состояние вагона – почти новый. Но какой-то грязный. Про туалет вообще лучше промолчать. Страх и ужас. Не думала что можно так запустить новый вагон.

Гасан – отзыв о поезде 261Я Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.

Марина – отзыв о поезде 221Я Добрый вечер. Поехали с мужем, взяли купе. 15 вагон, приятная проводница. Само купе тоже аккуратное, но было очень пыльно. Ощущение что вагон давно не убирался и не видел влажной уборки. Было душно. Открывали форточку но не помогало. Поездка на 3 из 5.

Анна Викторовна – отзыв о поезде 187С Вот что-что а старые вагоны меня уже порядком подзадолбали. Сколько можно говорить одно, а по факту другое. Из 8 вагонов с 5 новыми я попала в старый!!!! Что за невезение такое.

Татьяна – отзыв о поезде 097В Спасибо за хорошее обслуживание, мне все очень понравилось. Вежливые проводницы и чистый вагон. Приехали точно по расписанию.

ИРОЧКА – отзыв о поезде 077Я Проводники обычные, ничего сверх нормы. Ехала в вагоне, где находился буфет. Так вот повара плодили антисанитарию на каждом шагу. Голыми руками без перчаток все трогали, включая еду, а потом отдавали ее пассажирам. Я больше никогда не буду есть в поезде еду, заказанную в вагоне-ресторане.

Елена Мирская – отзыв о поезде 015Я Если не придираться к мелочам, то поезд нормальный. Если же придраться, то пыль в вагоне можно протирать и почаще, облокотилась на окно – на белой рубашке осталось темное пятно. Пришлось стирать дома.