Янью
Елецкая
Янью
Елецкая
Янью
Елецкая
Янью
Елецкая
Маршрут движения поездов Янью — Елецкая
Расстояние между станциями составляет 327 км.
Приблизительное время следования составляет: 7 ч. 46 мин.
- 7 ч. 35 мин. – время в пути на поезде 118Я (самый быстрый поезд);
- 7 ч. 56 мин. – время в пути на поезде 378Я (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Янью — Елецкая
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Карта маршрута Янью — Елецкая
Стоимость билетов на поезд Янью — Елецкая по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 3920 рублей.
- Купе: 5880 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.