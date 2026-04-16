Руслан – отзыв о поезде 575Я Уважаемое руководство!!! Ответьте кто вернет мне деньги за билеты на поезд, на который я не успела по причине не от меня зависящей?? Я пишу на оф. сайт вы кинули в меня ссылкой на закон, который ничего не объясняет. Я купила билеты онлайн через ваш оф. сайт - в кассах меня послали далеко и надолго, сказали списываться в интернете. Требую от Вас нормального

Толя – отзыв о поезде 573Я Вагоны старые до ужаса едим в жару, окно не откроешь, оно от старости закисло. Освещение ужас я 2 раза проверял ничего ли я не забыл. Из приятных моментов, работали розетки, и проводница была дружелюбная и пыталась скрасить пребывание в поезде своими шутками.

Наташка – отзыв о поезде 557Я Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.

Вика – отзыв о поезде 557М Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.

Евгений Мельник – отзыв о поезде 516Я Спасибо за поездку. Все было более-менее. Если бы не храпящий сосед – то можно было бы сказать. Что поездка удалась. Багодаю.

Владимир Анатольевич – отзыв о поезде 385Я В Мичуринске завалились какие-то два алкаша, которые начали бузить. В Воронеже их сняла с поезда полиция. Как можно вот так напиваться, когда тебе нужно куда-то ехать??? Я не понимаю вообще.

Алина – отзыв о поезде 375Я Очень хочется верить что в скором времени поезда все же поменяются и станут лучше. Туалет как был старым так и остался. Хорошо хоть бумагу начали вешать и мыло не обычное, а жидкое в дозаторе.

Кристина Алексеевна – отзыв о поезде 295Я Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.

Валерия – отзыв о поезде 282Я Хороший вагон, оснащен кондиционером. Очень комфортно было ехать. Проводница нормальная девушка. На выбор много всяких вкусняшек к чаю.

Гасан – отзыв о поезде 261Я Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.

Рената – отзыв о поезде 233Я Спасибо за хорошую поздку. У меня нет никаких претензий. Проводницы были умницами, заботились о пассажирах и вели себя вежливо и хорошо. Много убирались. Вагоны были не новыми, но очень ухоженными.

Александра – отзыв о поезде 224Я Что-то очень сильно стучало по дороге под колесами периодически, я думала не доедем. Даже один раз останавливались и ходили смотреть под вагоном, что там так гремит. Проводница вежливая, понятливая. Заварили чай – тоже вкусный. Странно что только из пластиковых стаканчиков, а не стеклянных кружек.

Галя – отзыв о поезде 223Я Что сказать – если с пассажирами рядом повезет – то и выспитесь и получите от поездки удовольствие. Мне в этом плане не повезло. Половину дороги пришлось терпеть потного мужика, который к тому же еще ночью и храпел. Выспаться так и не получилось!!!!!!!!!!!!!

Марина – отзыв о поезде 221Я Добрый вечер. Поехали с мужем, взяли купе. 15 вагон, приятная проводница. Само купе тоже аккуратное, но было очень пыльно. Ощущение что вагон давно не убирался и не видел влажной уборки. Было душно. Открывали форточку но не помогало. Поездка на 3 из 5.

Марианна – отзыв о поезде 219Ч Решили съездить в Москву – показать дочке столицу. Сели в этот поезд, так как едет практически экспрессом до самой столицы. Все понравилось, поездка пролетела, считай и не заметили.

Анна Геннадьевна – отзыв о поезде 209М 3 вагон, плацкарт. Уборка была по расписанию, в вагоне чисто. Если бы не некоторый контингент, который ехал с нами в одном поезде, то было бы вообще все супер. Ну и цены на билеты нужно делать меньше, с такими тарифами мы скоро по миру пойдем.

Анна Викторовна – отзыв о поезде 187С Вот что-что а старые вагоны меня уже порядком подзадолбали. Сколько можно говорить одно, а по факту другое. Из 8 вагонов с 5 новыми я попала в старый!!!! Что за невезение такое.

Мила – отзыв о поезде 147Я Офигеть сервис. Я два раза заказывала еду из вагона ресторана и ни разу мне ее не принесли. Проводницу видела за все время поездки те же 2 раза. Сидела голодная и злая, обслуживание нулевое! Цена билета зашкаливает. Я вообще не понимаю, почему мы терпим это отношение к себе.

Мирослав – отзыв о поезде 126Я Ночью почему-то очень сильно дул кондей, я уже не пошел жаловаться на это, но я даже проснулся от того, что мне в спину сильно надуло.

Лилит – отзыв о поезде 103Я Ехала недавно на этом поезде. Очень приятно была удивлена чистотой и ухоженностью вагона. Пыли нет, полы чистые, никаких фантиков и других признаков прошлых пассажиров нет. Спасибо!!! Было приятно ехать в такой обстановке!

Ангина – отзыв о поезде 101Я Аааааааатлишный поезд)))) Лайк однозначно. В первый раз ехала в такой роскоши по железной дороге.

Виктор Васильев – отзыв о поезде 041М Обычный поезд, ничего сверх меры. Ехал на нем уже третий раз и все было хорошо, как в прошлые два раза, так и в этот. На приятность поездки также пассажиры сильно влияют. Один раз была шумная компания и было некомфортно