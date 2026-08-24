Расписание поездов Юрга — Топки
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Юрга и Топки
Маршрут движения поездов Юрга — Топки
Расстояние между станциями составляет
68
км.
Приблизительное время следования составляет:
3 ч. 21 мин.
- 1 ч. 15 мин. – время в пути на поезде 059С (самый быстрый поезд);
- 9 ч. 56 мин. – время в пути на поезде 310Н (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 14
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Юрга — Топки
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Юрга:
Карта маршрута Юрга — Топки
Стоимость билетов на поезд Юрга — Топки по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 800 рублей.
- Купе: 1200 рублей.
Рекомендуем проверять наличие скидок и промокодов на ЖД и авиа-билеты на сайте партнера promokodus.com
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Я решил воспользоваться службой РЖД "Сопровождение маломобильных пассажиров". Служба предоставляет такие услуги как помощь в посадке в вагон предоставляя ребят, которые помогают в передвижении по территории вокзала, помогают нести багаж и берут за руку инвалида по зрению или же предлагают коляску для безопасного передвижения. Это приятный плюс.
Обслуживался очень грубым проводником. Бейджика у него не было, ф.и.о он неохотно назвал Филатов Павел Викторович. За время следования он не выполнял своих обязанностей, а именно не оповестил о приближении к станции, на которой нужно было выходить ночью, не оповестил о приближении к санитарной зоне, не проводил санитарную уборку, в вагоне было очень грязно. А также у него не нашлось сдачи при покупке чая за все 8 часов пути. Совершенно не умеет разговаривать с пассажирами, очень грубый, невоспитанный молодой человек.
Поезд очень часто останавливается на станциях и стоит там по часу. Зачем такие долгие остановки? Можно сократить их вдвое и поезд будет приезжать на пол дня раньше.
Спасибо за приятную поездку. Ехали всей семьей в купе. Единственное, что не понравилось – это то, что было грязновато. Во время поездки подметали, но влажной уборки не делали. Да и подметали формально, только пыль погоняли туда-сюда да и все.
Поезд отличный, время отправления тоже норм. Лег спать, проснулся уже на месте. Поездка длится буквально секунду)
Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?
Ехал с сыном в Ишим. Ему очень понравилась поездка и впечатления
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!