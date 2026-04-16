Костя – отзыв о поезде 536А Очень высокий уровень оборудования вагона. В купе чисто, есть даже ЮСБ розетки, есть обычные. Кондиционер работал очень сильно, даже на ночь просили отключить, потому что замерзли.

Григорий Андреевич – отзыв о поезде 507Г В новом вагоне стоял даже телик, но его не включали. Почему – не понятно. Но с советскими убогими вагонами не сравнить. Супер.

Алина Вячеславовна – отзыв о поезде 505В Ехала с дочкой. Вагоны никак не оборудованы для детей. Проводницы всю дорогу сами себе – пассажиры сами себе. Когда нужно было найти проводницу – ее не было на месте. Так и живем.

Катя М – отзыв о поезде 475Г Ехала с дочкой и мамой в Адлер. Ближе к приезду у нас начал барахлить кондиционер и очень плохо начал работать. Считайте что и не работал последние часы. Я под конец уже мечтала когда приеду наконец и смогу нормально отдохнуть.

Рита – отзыв о поезде 459В Молодой проводник. Думала будет неопытным. А оказался очень даже проворным малым. По дороге все делал быстро и четко. Даже полы мыл. Молодец.

Артур – отзыв о поезде 449Й Кайфанул. Все супер. Розетки работают и их валом. Светло чисто и комфортно. Машинист ехал очень плавно за что ему отдельное спасибо. Иногда даже не замечал как мы тронулись.

леший – отзыв о поезде 377Я плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку

Валентина Степановна – отзыв о поезде 335Е В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.

Валерий Корзун – отзыв о поезде 325Е Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.

Валентина – отзыв о поезде 309С Ехала в 14 вагоне. Место номер 50. Дата – 26 января 2021 года. Благодарю за хорошую работу проводницу которая была в нашем вагоне – Анну. Работала безупречно.

Кристина Алексеевна – отзыв о поезде 295Я Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.

София – отзыв о поезде 279А Воды в кране не было вообще утром. Ни зубы почистить, ни умыться. Все что хотите дополнительно- за деньги и причем с немалой наценкой. Как в ресторане.

Марина Викторовна Павлович – отзыв о поезде 277А Проводница очень приятная женщина. В вагоне постоянно проводилась уборка. На любой вопрос у проводницы был ответ. Было видно что профессионал в своем деле. Ехали и наслаждались поездкой на море))))

Гасан – отзыв о поезде 261Я Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.

Диана Митько – отзыв о поезде 251А Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!

Оксана Валерьевна – отзыв о поезде 212М Поезд едет считай без остановок. Это одни из самых быстрых и комфортных способов быстро попасть в Саранск и обратно. Часто езжу в столицу, чтобы решать свои вопросы. Поэтому пользуюсь им довольно часто.

Анна Викторовна – отзыв о поезде 187С Вот что-что а старые вагоны меня уже порядком подзадолбали. Сколько можно говорить одно, а по факту другое. Из 8 вагонов с 5 новыми я попала в старый!!!! Что за невезение такое.

Солодкая Виктория – отзыв о поезде 140Н Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!

Виктория Олеговна – отзыв о поезде 139Н Спасибо Марине нашей проводнице за заботу и хорошее обслуживание. Начальник поезда тоже молодец. Поездка прошла без сучка без задоринки.

Леся Усманова – отзыв о поезде 135А Проводницы очень хорошо поработали. Я отправляла маму (ей уже 86 лет) а этом поезде одну. Посадила и попросила проводниц присмотреть за ней хорошенько. Что они и сделали. Потом она по приезду мне звонила и рассказала что ее часто подходили контролировали, а на остановке её еще помогли выйти из поезда, так как там очень короткая по времени остановка.

Просто Светка – отзыв о поезде 049А периодически ездим на сборы в кисловодск с командой. приличный и комфортный поезд, сколько раз ездили на нем, нареканий не было