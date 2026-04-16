Бабкина Наталья – отзыв о поезде 539Я Поездка 27.06-29.06.24, поезд N539, 9 вагон. Проводник Салтыков Егор- ответственный,доброжелательный, вежливый и чистюля.В вагоне чистота, в туалете идеальная чистота, мусора никогда нет, влажная уборка постоянная. Молодец Егор. Начальник поезда Зайцев Алексей, проводил опрос по обслуживанию, вежливый, внимателен к пассажирам. Поездкой очень довольны. Большое Вам спасибо. Руководство АО"ФПК"в преддверии профессионального праздника прошу отметить молодого, перспективного проводника Егора Салтыкова. С уважением, семья Бабкиных.

Александр – отзыв о поезде 311С Честно говоря - душегубка. На стоянках отключение кондиционера в 40 градусную жару. Стоянка в Ростове 50 минут, дышать нечем. Вагоны не чистые. Сочувствую людям, 4 суток издевательства.

Наталия – отзыв о поезде 592Е Купили с сыном и двумя маленькими собаками специально св, чтобы никто не беспокоил. Проводница вечно сквозь зубы, улыбаясь. Женщина тоже не русской наружности, постоянно орала, ходя по вагон, как потерпевшая. Высказывал своё мнение по поводу проезда с собаками. Вагона ресторана нет. В общем, ржд. Подбирайте персонал тщательней. Я плачу за себя и собак и не хочу, чтобы кто-то "тявкал" по этому поводу. А ещё Ваш персонал общается не на русском языке, мне это крайне неприятно. Спасибо. Прошу учесть.

Валерия – отзыв о поезде 595Ы Кондиционер работал плохо, в некоторых отсеках не работал совсем. Температура при этом не опускалась ниже 31градуса. Во время частых длинных стоянок было еще хуже, т.к. кондиционер отключали. Люди вываливались на улицу подышать. В середине пути в туалетах закончилась вода, в течение нескольких часов руки негде было помыть. Потом засорился один из туалетов и его закрыли. Мусор выносили не на каждой станции, и он накапливался большими кучами поверх ящика на радость мухам. Может, в других вагонах было лучше, но 2-й вагон не советую.

Борис – отзыв о поезде 595И Выражаю благодарность бригаде проводников вагона №10 Турковой Марии Александровне и Нестеровой Светлане Алексеевне за чистоту, душевность и комфорт. Но, несмотря на поздний час, проводницы были приветливы, опрятны и предупредительны. В вагоне было уютно и в меру тепло, рай – после “спринтерской” командировке в дождливую Москву. И утром девушки были все так же опрятны и свежи. Спасибо вам большое!

Галина Сергеевна – отзыв о поезде 595Е Столкнулась с ситуацией, когда проводник не пускала в вагон пассажира с электронным билетом, купленным на сайте ржд. В вагон ему удалось сесть только когда подошел бригадир поезда и пропустил его (этот пассажир был моим попутчиком в купе и во всех красках описал это).

я оксана – отзыв о поезде 591Е Несколько раз в году езжу на поезде и это надо сказать непередаваемые ощущения! Колорит и общительность пермских проводников приводит в восторг) Их уникальная речь и добрый юмор скрашивают длительность поездки. Хотя правды ради добавлю, что именно этот поезд доставит вас быстрее остальных.

Костя – отзыв о поезде 536А Очень высокий уровень оборудования вагона. В купе чисто, есть даже ЮСБ розетки, есть обычные. Кондиционер работал очень сильно, даже на ночь просили отключить, потому что замерзли.

Ксюша – отзыв о поезде 526Ж Вагон попался очень неплохой. Конечно не новый, однако очень чистый и ухоженный. Приятно было на нем ехать. В соседнем вагоне был биотуалет, поэтому когда у нас закрывали – мы просто ходили в соседний вагон. Всегда была бумага на месте. Очень понравилась поездка.

Колос Екатерина – отзыв о поезде 290Е Кондиционер работал и это главное при такой жаре!!! Туалет тоже работал исправно. Вагон старенький но в очень достойном состоянии. Приятно было ехать! Белье выдали чистое и белое-белое. Поездкой я довольна.

Анна Васильевна – отзыв о поезде 227А УРА!!! Нам попались места в абсолютно новом современном вагоне, который просто бусечка!!!!!!!!!!! Тут и розетки везде есть для телефонов! Они работают как нужно! Плюс на полках лежат матрасы уже с чехлами. В общем нам все очень понравилось!!!!

Светлана Сергеевна – отзыв о поезде 224Ж Проводницы умеют обслуживать. Что не понравилось – так это бабушка, которая ехала рядом и когда развернула свою курицу, то меня чуть не вытошнило. Было ощущение, что она вообще протухшая. Если бы можно было на этапе выбора билетов смотреть чтобы рядом не было бабушек всяких или лиц непонятной национальности, то сервисам продажи билетов цены бы не было.

Марина – отзыв о поезде 221Я Добрый вечер. Поехали с мужем, взяли купе. 15 вагон, приятная проводница. Само купе тоже аккуратное, но было очень пыльно. Ощущение что вагон давно не убирался и не видел влажной уборки. Было душно. Открывали форточку но не помогало. Поездка на 3 из 5.

Анна Викторовна – отзыв о поезде 187С Вот что-что а старые вагоны меня уже порядком подзадолбали. Сколько можно говорить одно, а по факту другое. Из 8 вагонов с 5 новыми я попала в старый!!!! Что за невезение такое.