Оказывается, сотрудники Российских ж/д дорог многое скрывают от потребителей услуг, совершающих путешествия по стране. О своих правах и дополнительных возможностях не прочесть на табло, расположенном рядом с привокзальными кассами. Лишь самостоятельно изучая "Устав ж/д транспорта РФ" удается узнать, что: 1. Приобретение билета наделяет покупателя правом совершить поездку, не дожидаясь наступления, указанной в нем, даты: пассажиры поездов дальнего следования (пользуясь фактом наличия имеющихся не занятых мест) могут выезжать любым поездом, который будет отходить раньше. Таким образом, проездной (билет) доступен к более широкому применению, чем принято считать.

Об этом содержит информацию пункт 37 "Правил пассажироперевозок, грузобагажа жд транспортом".

Статья 83 отводит на это период до 5 дней, если можете подтвердить факт недомогания.

Кроме того, когда опоздание происходит из-за болезни или несчастного случая, то также вступает в силу действие правила 5 дней со времени отправки своего поезда.

Именно на такой максимальный срок (10 суток) обеспечивается продление действия проездного документа (билета).

2. Досадное опоздание на свой поезд, оказывается, не настолько критичным, о чем свидетельствует пункт 42! Обладатель билета имеет право в течение 12 часов обменять его, получив действующий проездной, позволяющий ехать: достаточно совершить доплату до стоимости плацкарты.3. Поезда дальнего следования дают возможность пассажиру возобновлять действие билета на проезд. Аналогично случаю опоздания к отходу своего состава, можно пользоваться правом доплаты со сменой билета на более поздний рейс. Без каких-либо проблем должна осуществляться пересадка на другой поезд, если доплатить за плацкарт.4. Пункт 64 наделяет роскошной возможностью - позволить себе остановку, задержку в пути. Сойти с поезда можно на любой желательной станции. Достаточно лишь не позднее 3 часов с этого момента поставить отметку в кассе, чтобы возобновить прерванное путешествие в следующие 10 дней.5. Актуальность электронных билетов рекомендуется подкрепить бумажным бланком, чтобы не возникало проблем. Особенно правило касается возможности возникновения сложных ситуаций со сменой времени отправки. По такому проездному следует получить в кассе (потребуется не автомат, а именно касса) стандартный печатный бланк – это залог успеха, касающийся соблюдения правил Устава РЖД, приведенных выше.