Оказывается, сотрудники Российских ж/д дорог многое скрывают от потребителей услуг, совершающих путешествия по стране. О своих правах и дополнительных возможностях не прочесть на табло, расположенном рядом с привокзальными кассами. Лишь самостоятельно изучая "Устав ж/д транспорта РФ" удается узнать, что: 1. Приобретение билета наделяет покупателя правом совершить поездку, не дожидаясь наступления, указанной в нем, даты: пассажиры поездов дальнего следования (пользуясь фактом наличия имеющихся не занятых мест) могут выезжать любым поездом, который будет отходить раньше. Таким образом, проездной (билет) доступен к более широкому применению, чем принято считать.
Об этом содержит информацию пункт 37 "Правил пассажироперевозок, грузобагажа жд транспортом".2. Досадное опоздание на свой поезд, оказывается, не настолько критичным, о чем свидетельствует пункт 42! Обладатель билета имеет право в течение 12 часов обменять его, получив действующий проездной, позволяющий ехать: достаточно совершить доплату до стоимости плацкарты.
Статья 83 отводит на это период до 5 дней, если можете подтвердить факт недомогания.3. Поезда дальнего следования дают возможность пассажиру возобновлять действие билета на проезд. Аналогично случаю опоздания к отходу своего состава, можно пользоваться правом доплаты со сменой билета на более поздний рейс. Без каких-либо проблем должна осуществляться пересадка на другой поезд, если доплатить за плацкарт.
Кроме того, когда опоздание происходит из-за болезни или несчастного случая, то также вступает в силу действие правила 5 дней со времени отправки своего поезда.4. Пункт 64 наделяет роскошной возможностью - позволить себе остановку, задержку в пути. Сойти с поезда можно на любой желательной станции. Достаточно лишь не позднее 3 часов с этого момента поставить отметку в кассе, чтобы возобновить прерванное путешествие в следующие 10 дней.
Именно на такой максимальный срок (10 суток) обеспечивается продление действия проездного документа (билета).5. Актуальность электронных билетов рекомендуется подкрепить бумажным бланком, чтобы не возникало проблем. Особенно правило касается возможности возникновения сложных ситуаций со сменой времени отправки. По такому проездному следует получить в кассе (потребуется не автомат, а именно касса) стандартный печатный бланк – это залог успеха, касающийся соблюдения правил Устава РЖД, приведенных выше.