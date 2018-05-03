Для заядлых путешественников покупка билетов — привычное дело. Но если человек не знаком с тонкостями проезда железнодорожным транспортом, у него возникает множество вопросов. В первую очередь, за какой срок до отправки состава нужно купить билет, чтобы не остаться с чемоданом на перроне? Как правило, продажа билетов открывается за 90 или 60 суток. Однако на некоторые направления это период составляет 45 или 30 суток. Мы расскажем, от чего зависят эти сроки.
Какие проездные документы можно купить за 90 дней?По правилам РЖД, билет на поезд можно купить:
- за 90 суток — до отправления состава внутреннего сообщения;
- за 60 дней — на поезд, следующий международным маршрутом;
- за 45 суток — для проезда в страны СНГ, Балтию или Абхазию;
- за 10 суток — до отправки пригородного поезда.
Нет паспорта — нет билета.Если вы отправились в путешествие в другую страну, то несете исключительную и полную ответственность за соблюдение иммиграционных правил государств, через которые пролегает ваш маршрут.
Зачем приобретать билеты за 90 суток?Многих пассажиров интересует вопрос: зачем покупать билеты за 90 суток до отправления поезда? Ответ на него в каждом случае индивидуален. У раннего бронирования есть как плюсы, так и минусы. Основные преимущества:
- широкий выбор посадочных мест;
- максимально низкая стоимость;
- наличие билетов.
Покупать билет заранее или нет — решать только вам, исходя из ситуации.