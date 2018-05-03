Для заядлых путешественников покупка билетов — привычное дело. Но если человек не знаком с тонкостями проезда железнодорожным транспортом, у него возникает множество вопросов. В первую очередь, за какой срок до отправки состава нужно купить билет, чтобы не остаться с чемоданом на перроне? Как правило, продажа билетов открывается за 90 или 60 суток. Однако на некоторые направления это период составляет 45 или 30 суток. Мы расскажем, от чего зависят эти сроки.

Какие проездные документы можно купить за 90 дней?

за 90 суток — до отправления состава внутреннего сообщения;

— до отправления состава внутреннего сообщения; за 60 дней — на поезд, следующий международным маршрутом;

— на поезд, следующий международным маршрутом; за 45 суток — для проезда в страны СНГ, Балтию или Абхазию;

— для проезда в страны СНГ, Балтию или Абхазию; за 10 суток — до отправки пригородного поезда.

Нет паспорта — нет билета.

Зачем приобретать билеты за 90 суток?

широкий выбор посадочных мест;

максимально низкая стоимость;

наличие билетов.

Покупать билет заранее или нет — решать только вам, исходя из ситуации.

По правилам РЖД, билет на поезд можно купить:Чтобы купить билет в кассе вокзала, вам потребуется предъявить удостоверяющий личность документ (например, паспорт). При его отсутствии оператор вправе отказать в выдаче проездного документа.Если вы отправились в путешествие в другую страну, то несете исключительную и полную ответственность за соблюдение иммиграционных правил государств, через которые пролегает ваш маршрут.Многих пассажиров интересует вопрос: зачем покупать билеты за 90 суток до отправления поезда? Ответ на него в каждом случае индивидуален. У раннего бронирования есть как плюсы, так и минусы. Основные преимущества:Главный минус — за 90 дней ваши планы могут измениться. Поездку придется перенести или вовсе отменить. При возврате или обмене билетов вы потеряете часть денег.