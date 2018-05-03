Где посмотреть движение поездов онлайн в режиме реального времени?
Чтобы отследить движение пассажирского поезда дальнего следования, курсирующего по территории России, в сообщении со странами СНГ и Балтии, можно воспользоваться специальной формой на сайте РЖД. Она располагается в разделе «Пассажирам» → «Фактическое движение поездов». В форме достаточно указать станцию и дату отправления и прибытия интересующего поезда, нажать кнопку «Найти».
Если поезд находится в пути, система покажет, какую именно станцию он только что проследовал. Если состав уже прибыл на интересующий вокзал или станцию, то сервис выдаст информацию «Поезд прибыл». Указав только станцию отправления или прибытия и дату, сервис покажет фактическое движение поездов по данной станции или вокзалу: статусы поездов (прибыл или отправился), время отправления и прибытия и т.д.
Как отслеживают поезда онлайн в реальном времени?
Система РЖД заимствует сведения о фактическом движении железнодорожных составов из разных источников. Для сбора информации используются:
- СЦБ — устройство сигнализации, централизации, блокировки (погрешность до 2 минут);
- САИ ПС — система автоматической идентификации подвижного состава (погрешность до 5 минут;
- ГЛОНАСС — глобальная навигационная спутниковая система;
- АСОУП — автоматизированная система оперативного управления перевозками.
Данные из источников сопоставляются и выводятся на карту в режиме реального времени. С помощью указанных систем можно отследить не только движение поездов, а также автобусов и полет самолетов.
Через систему РЖД можно узнать о движении поезда в реальном времени на карте.
Движение любого транспорта, будь то самолет, автобус или поезд, можно отследить на карте в режиме реального времени. И не только в России, но и во всем мире. Например, с помощью онлайнового инструментария можно узнать, где в данный момент находится поезд дальнего следования, курсирующий по территории СНГ. Давайте посмотрим, как им правильно пользоваться.
Движение поездов на карте онлайн
На сайте есть два раздела, позволяющие узнать расписание поездов
в нужном вам направлении: «Направления» и «Поезда». В первом
можно увидеть на карте только маршрут поездов выбранного следования и проверить наличие жд билетов. Например, проверим движение поездов, курсирующих между Абаканом и Ачинском.
Во втором разделе
на карте представлена подробная информация по каждому составу, включая остановки. Достаточно знать номер и маршрут поезда.
Для удобства пассажиров в разделе «Поезда» можно ознакомиться с расписанием интересующего вас состава: время в пути, название станций и расстояние между ними, сколько длится одна остановка. Также указана характеристика поезда, стоимость одного билета для разных типов вагонов (плацкарт, купе) и дополнительного сервиса.