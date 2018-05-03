Интернет стал частью жизни каждого человека. Мы совершаем покупки в онлайн-магазинах, оплачиваем работы и услуги с помощью электронных кошельков. Не обошел стороной прогресс и железнодорожную отрасль. Сегодня купить жд билет можно за пару минут — не нужно стоять в очереди в привокзальную кассу, достаточно иметь устройство с выходом в сеть.
Как приобрести билет на поезд через интернет?
Оформить заказ можно в три простых шага:
- Указать параметры маршрута
В специальной форме введите нужный маршрут следования, дату и время отправления поезда. Это займет пару минут, не более. Вы всегда можете свериться с расписанием следования поездов
и найти оптимальный для себя вариант.
- Заполнить анкету
Определившись с выбором поезда и местом в вагоне, необходимо указать свои личные данные в открывшейся анкете. Будьте внимательны, указанная информация вносится в билет. Если допустили ошибку и оформили заказ, придется сдавать проездной документ и покупать новый.
- Оплатить билет
Вы можете выбрать наиболее удобный способ платежа — наличными, с помощью банковской карты или электронными деньгами. При этом можно оплачивать как отечественной, так и зарубежной картой.
Как только пройдет оплата (менее минуты), на ваш e-mail или сотовый телефон придет уведомление. На почту также отправят электронный билет. При посадке на поезд нужно лишь показать проводнику удостоверение личности и распечатанный проездной документ. Распечатать посадочный талон можно на принтере или в специальных терминалах, которые располагаются на вокзалах.
Электронный билет можно не распечатывать, а сохранить на мобильном. Проводник пустит в вагон и по скриншоту маршрутной квитанции, считав устройством специальный QR-код. Но на всякий случай стоит выписать электронный номер вашего заказа. Если ваша техника даст сбой, билет всегда можно восстановить.
Электронный билет нельзя потерять, испортить или забыть дома — он всегда с вами.
На что стоит обратить особое внимание?
Покупая электронный билет на поезд, стоит иметь в виду:
- зарегистрировать проездной документ можно в любое удобное вам время. Крайний срок регистрации — за 1 час до отправления состава;
- можно отказаться от регистрации, если вы передумали отправляться в поездку. Главное, успеть оформить отказ за час до отправления поезда;
- опоздали на поезд — потеряли деньги. Потраченные на покупку билета деньги не вернут.
Зарегистрировать или отказаться от билета можно за час до отправления состава.
Как убедиться, что билет прошел электронную регистрацию?
После оформления заказа, появится окно «проверки заказа». Убедитесь, что правильно ввели данные, изменить их далее будет нельзя. Как только оплатите билет, появится статус «Оплата завершена». Вам останется лишь нажать на кнопку «Завершить оформление заказа» и электронная регистрация будет подтверждена.
Убедиться в удачном завершении регистрации проездного документа и узнать номер заказа можно через окно «Мои заказы». В нем отображается бланк билета и его статус — «Пройдена электронная регистрация».
Если вы оплатили билет, но не успели зарегистрировать, его можно получить в привокзальной кассе или специальном терминале за 1 час до отправления поезда.
Отзывы пассажиров: 4
Нужны электронная регистрация жд билетов на сайте ржд
Максим, здравствуйте! Информация об электронной регистрации здесь: https://povagonam.ru/spravka/oformlenie-elektronnogo-bileta-na-blanke-rzhd/
Нужен как узнать есть ли электронная регистрация на поезд на сайте ржд
Алена, здравствуйте! На какой именно поезд?