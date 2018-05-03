Покупки в интернет — уже повседневность. Кроме того, это быстрый и удобный способ приобрести желаемое. Например, быстро купить билет на поезд, не выходя из дома. На нашем сайте можно оформить проездной документ в считанные минуты. Не нужно стоять в очереди у кассы, беседовать с оператором и выяснять расписание поездов, курсирующих по нужному направлению. Для вашего комфорта мы разработали простую форму поиска, бронирования и оплаты билетов. На сайте вы всегда можете узнать расписание составов, следующих по территории РФ. Чтобы отправиться в путешествие, нужно пройти три простых шага:

найти через форму необходимый состав; заполнить анкету и оплатить билет; распечатать и предъявить проводнику посадочный талон.

Электронный ЖД билет можно распечатать или сохранить на мобильном. Проводнику достаточно QR-кода.

Процедура покупки электронного билета

Допустили ошибку в электронном билете — придется покупать новый.

Что делать с билетом при посадке в поезд?

Преимущества электронных билетов

экономия времени и денег — не нужно тратиться на поездку до железнодорожного вокзала и стоять в очереди в кассу;

— не нужно тратиться на поездку до железнодорожного вокзала и стоять в очереди в кассу; надежность — вы не потеряете, не испортите и не забудете дома электронный билет;

— вы не потеряете, не испортите и не забудете дома электронный билет; безопасность — вся информация о платежах проходит по зашифрованным каналам;

— вся информация о платежах проходит по зашифрованным каналам; возможность выбора — вы сами решаете, какое место, класс вагона, время отправления и прибытия поезда выбрать;

— вы сами решаете, какое место, класс вагона, время отправления и прибытия поезда выбрать; возможность купить билет другому человеку — укажите данные лица, который отправляется в путешествие, и сообщите ему номер посадочного места.

Все просто и без лишних движений.Для покупки билета на нашем сайте, выберите подходящий поезд и перейдите в форму заказа. Укажите личные данные: Ф.И.О. и номер удостоверения личности (паспорта, военного билета, свидетельства о рождении и т.д.). Нажмите «Оформить билет» и оплатите проезд удобным вам способом (электронными деньгами или банковской картой). Тщательно проверяйте введенную информацию при регистрации. Любая ошибка в Ф.И.О., номере удостоверяющего личность документа или мобильного телефона приведет к проблемам при регистрации и получении электронного билета на посадку.Регистрация электронных проездных документов на поезда, следующие по территории России, производится в автоматическом режиме. Для посадки в вагон достаточно предъявить проводнику посадочный талон и документ, удостоверяющий личность.Цифровой проездной документов имеет ряд преимуществ:Покупка электронного билета позволяет грамотно спланировать путешествие. На сайте вы всегда сможете уточнить расписание и другие детали поездки в один клик. Еще один плюс покупки проездного документа онлайн — способы оплаты. Например, вы можете рассчитаться за билет с помощью банковской карты или электронной карты. Просто выберите оптимальный способ платежа и совершите операцию. Обратите внимание на один нюанс — если вы покупаете ЖД билет через интернет, то он считается забронированным до момента оплаты. Крайний срок выкупа электронного билет — за два часа до отправления состава. После оплаты на указанный при регистрации номер мобильного телефона придет уведомление. В нем содержится номер билета, который может потребоваться при оформлении посадочного талона.