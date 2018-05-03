Если вы путешествуете на поезде дружной компанией, можно выкупить сразу несколько мест и получить скидку. Рассмотрим правила бронирования групповой поездки.

Как заказать коллективное путешествие?

Минимальное число участников для коллективного проезда — 10 человек.

Заранее бронируйте жд билеты на популярные направления.

Крайний срок оплаты забронированных билетов на группу — 10 дней до отправления поезда.

Бумаги для коллективной транспортировки

Письмо-заявление — укажите наименование вашей организации, дату выезда, класс обслуживания, общее число пассажиров. Список путешественников — полные Ф.И.О. и паспортные данные для заполнения транспортных накладных. Данные сопровождающих или организатора группы, если вы везете детей.

Комиссия за бронирование групповых билетов

для сотрудников организаций — 319,1 руб. за каждую занятую полку в вагоне;

— 319,1 руб. за каждую занятую полку в вагоне; для сопровождающих и организатора школьной группы — 79,8 руб. за место.

За отказ от брони комиссия не возвращается.

Куда обратиться с заявкой на групповой трансфер?

в филиалы АО «ФПК», где производится продажа и выдача проездных документов;

в железнодорожные агентства, реализующие билеты на поезда дальних маршрутов.

Бумаги для истребования документов на перевозку организованных групп

заявку с личными данными всех пассажиров (Ф.И.О., паспортные данные); квитанции, подтверждающие уплату комиссии за резервирование проездных талонов; доверенность по форме М-2; копии платежных квитанций с указанием ИНН заказчика (если услуги жд перевозчика оплачиваются по безналу).

12 часов, а в группе свыше 30 детей

от 12 до 24 часов

свыше 24 часов

Перевозка группы детей возможна только с сопровождающим и при наличии согласованных в Роспотребнадзоре документов о питании детей.

Посадка детей осуществляется с предъявлением справок из школы и свидетельств о рождении.

Льготы на проезд в пределах СНГ, Балтики и Абхазии

20% от стоимости билетов на взрослых пассажиров, если в группе от 10 до 24 человек;

30% от стоимости оплаченного тарифа на взрослых, если в группе более 25 человек.

Скомплектованные группы могут получить скидки, если путешествуют по странам СНГ, Балтии и Абхазии.

Все просто — напишите обращение перевозчику. Отправить его можно через интернет. Компания рассмотрит ходатайство и забронирует необходимое количество свободных мест в вагоне.Подать заявление на массовую транспортировку можно с момента открытия продажи билетов — от 90 до 45 суток до начала поездки. Крайний срок подачи — за 10 дней до отбытия состава, иначе может не хватить свободных мест. Однако в связи с увеличением потока пассажиров в пиковый период, заказ билетов на перевозку групп допускается не позднее, чем за 60-45 суток до дня отправления по маршруту.Оплатить зарезервированные билеты нужно не позднее, чем за 10 дней до отъезда. Если у вас осталось менее 10 суток, проездной необходимо оплатить на следующий день после оформления брони. Если планируете ехать скорым поездом «Сапсан», заказ групповых билетов производится в особом порядке. Узнать все нюансы можно на горячей линии РЖД, либо в кассе вокзала.Для оформления групповых проездных талонов необходимо подготовить:Если резервируете место в поезде дальнего следования, придется оплатить дополнительный сбор. С каждого пассажира взимается определенная сумма, которая зависит от тарифов перевозчика и численности группы. В 2018 году установлены следующие тарифы за бронирование билетов для групповых перевозок:Вы можете подать прошение:Куда обратиться с заявкой на групповой трансфер? Какие документы приложить к заявке? Положены ли скидки на групповой проезд? Чтобы ваше прошение на коллективный проезд было удовлетворено, необходимо подготовить:При перевозке детей к основному пакету документов нужно приложить официальное разрешение от руководителя юридического лица, организовавшего поездку, с указанием его должности и полномочий на выезд ребят за пределы российской границы. Также потребуются другие документы, если поездка длится:Сертификат, подтверждающий наличие в коллективе воспитателя с навыками оказания первой врачебной помощи.Документы об обеспечении детей сухими пайками, их нужно согласовать в Роспотребнадзоре.Документы о наличии горячего питания для детей. Они оформляются и утверждаются в Роспотребнадзоре. Если выдачу пищи будет осуществлять коммерческая организация, необходимо подписать с ней соглашение на оказание услуг не позднее, чем за 15 дней до отправления состава.Направление бумаг на групповую поездку от имени юридического лица производится в указанные выше промежутки времени. Если вы оформили, но не оплатили проездные документы в положенный срок, заявка аннулируется. Комиссия не возвращается. Школьники имеют право на трансфер по сниженной стоимости. Чтобы получить скидку, при формировании бланков подтвердите право на льготу справками из школы. Учащимся положена скидка в размере 50% от действующих тарифов РЖД. Они вправе оформить льготные билеты на скорые и пассажирские составы, формируемые РЖД или АО «ФПК». Скидка действует на протяжении учебного года (начало сентября — конец мая), распространяется только на общие и плацкартные вагоны.На данные маршруты можно получить групповые скидки:Льготы предоставляются на протяжении всего календарного года и не зависят от дальности поездки.