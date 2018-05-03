Групповые перевозки пассажиров на РЖД

Если вы путешествуете на поезде дружной компанией, можно выкупить сразу несколько мест и получить скидку. Рассмотрим правила бронирования групповой поездки.

Как заказать коллективное путешествие?

Все просто — напишите обращение перевозчику. Отправить его можно через интернет. Компания рассмотрит ходатайство и забронирует необходимое количество свободных мест в вагоне.
Минимальное число участников для коллективного проезда — 10 человек.
Подать заявление на массовую транспортировку можно с момента открытия продажи билетов — от 90 до 45 суток до начала поездки. Крайний срок подачи — за 10 дней до отбытия состава, иначе может не хватить свободных мест. Однако в связи с увеличением потока пассажиров в пиковый период, заказ билетов на перевозку групп допускается не позднее, чем за 60-45 суток до дня отправления по маршруту.
Заранее бронируйте жд билеты на популярные направления.
Оплатить зарезервированные билеты нужно не позднее, чем за 10 дней до отъезда. Если у вас осталось менее 10 суток, проездной необходимо оплатить на следующий день после оформления брони. Если планируете ехать скорым поездом «Сапсан», заказ групповых билетов производится в особом порядке. Узнать все нюансы можно на горячей линии РЖД, либо в кассе вокзала.
Крайний срок оплаты забронированных билетов на группу — 10 дней до отправления поезда.

Бумаги для коллективной транспортировки

Для оформления групповых проездных талонов необходимо подготовить:
  1. Письмо-заявление — укажите наименование вашей организации, дату выезда, класс обслуживания, общее число пассажиров.
  2. Список путешественников — полные Ф.И.О. и паспортные данные для заполнения транспортных накладных.
  3. Данные сопровождающих или организатора группы, если вы везете детей.

Комиссия за бронирование групповых билетов

Если резервируете место в поезде дальнего следования, придется оплатить дополнительный сбор. С каждого пассажира взимается определенная сумма, которая зависит от тарифов перевозчика и численности группы. В 2018 году установлены следующие тарифы за бронирование билетов для групповых перевозок:
  • для сотрудников организаций — 319,1 руб. за каждую занятую полку в вагоне;
  • для сопровождающих и организатора школьной группы — 79,8 руб. за место.
За отказ от брони комиссия не возвращается.

Куда обратиться с заявкой на групповой трансфер?

Вы можете подать прошение:
  • в филиалы АО «ФПК», где производится продажа и выдача проездных документов;
  • в железнодорожные агентства, реализующие билеты на поезда дальних маршрутов.

Бумаги для истребования документов на перевозку организованных групп

Куда обратиться с заявкой на групповой трансфер? Какие документы приложить к заявке? Положены ли скидки на групповой проезд? Чтобы ваше прошение на коллективный проезд было удовлетворено, необходимо подготовить:
  1. заявку с личными данными всех пассажиров (Ф.И.О., паспортные данные);
  2. квитанции, подтверждающие уплату комиссии за резервирование проездных талонов;
  3. доверенность по форме М-2;
  4. копии платежных квитанций с указанием ИНН заказчика (если услуги жд перевозчика оплачиваются по безналу).
При перевозке детей к основному пакету документов нужно приложить официальное разрешение от руководителя юридического лица, организовавшего поездку, с указанием его должности и полномочий на выезд ребят за пределы российской границы. Также потребуются другие документы, если поездка длится:
  • 12 часов, а в группе свыше 30 детей
Сертификат, подтверждающий наличие в коллективе воспитателя с навыками оказания первой врачебной помощи.
  • от 12 до 24 часов
Документы об обеспечении детей сухими пайками, их нужно согласовать в Роспотребнадзоре.
  • свыше 24 часов
Документы о наличии горячего питания для детей. Они оформляются и утверждаются в Роспотребнадзоре. Если выдачу пищи будет осуществлять коммерческая организация, необходимо подписать с ней соглашение на оказание услуг не позднее, чем за 15 дней до отправления состава.
Перевозка группы детей возможна только с сопровождающим и при наличии согласованных в Роспотребнадзоре документов о питании детей.
Направление бумаг на групповую поездку от имени юридического лица производится в указанные выше промежутки времени. Если вы оформили, но не оплатили проездные документы в положенный срок, заявка аннулируется. Комиссия не возвращается. Школьники имеют право на трансфер по сниженной стоимости. Чтобы получить скидку, при формировании бланков подтвердите право на льготу справками из школы. Учащимся положена скидка в размере 50% от действующих тарифов РЖД. Они вправе оформить льготные билеты на скорые и пассажирские составы, формируемые РЖД или АО «ФПК». Скидка действует на протяжении учебного года (начало сентября — конец мая), распространяется только на общие и плацкартные вагоны.
Посадка детей осуществляется с предъявлением справок из школы и свидетельств о рождении.

Льготы на проезд в пределах СНГ, Балтики и Абхазии

На данные маршруты можно получить групповые скидки:
  • 20% от стоимости билетов на взрослых пассажиров, если в группе от 10 до 24 человек;
  • 30% от стоимости оплаченного тарифа на взрослых, если в группе более 25 человек.
Льготы предоставляются на протяжении всего календарного года и не зависят от дальности поездки.
Скомплектованные группы могут получить скидки, если путешествуют по странам СНГ, Балтии и Абхазии.

22 293
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Младенцев до 1 месяца разрешено перевозить в поездах без свидетельства о рождении
0 1 959
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
О поезде
0 1 585
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Расписание движения поезда «Сапсан»
0 2 327
Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и
«Сапсан»: схема вагонов, расположение мест и направление движения
0 1 685
«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч
Услуги в поезде
0 1 373
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Вагон № 1 (первый класс) поезда «Сапсан»
0 1 617
«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон
Вагон № 10 (эконом+ класс) поезда «Сапсан»
0 3 046
Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными
Вагон № 2 (бизнес-класс) поезда «Сапсан»
0 1 503
В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу
Вагон № 3 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 191
Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между
Вагон № 4 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 369
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного

Отзывы пассажиров: 3

  1. Алия

    Добрый день. Подскажите пжста где я могу получить формы данных документов для обращения: Письмо-заявление — укажите наименование вашей организации, дату выезда, класс обслуживания, общее число пассажиров. Список путешественников — полные Ф.И.О. и паспортные данные для заполнения транспортных накладных. Данные сопровождающих или организатора группы, если вы везете детей.

    Ответить
  2. Юрий

    Добрый вечер. Поездка в Краснодар 22.05.2022. 24 человека от 7 лет и старше на Всероссийские соревнования. Желательно было 104 В или 30 поезда. Билетов в кассе сейчас нет, в 14 ч было 45, 2 часа пытались купить по интернету через официальный сайт РЖД- не прошло. Есть ли возможность оформить групповую поездку

    Ответить
  3. Юрий

    Ошибка от 17 лет (не от 7 лет)

    Ответить
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн