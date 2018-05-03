Как быстро купить билеты на поезд?

Как быстро купить билеты на поезд?

Доступность интернета существенно облегчает жизнь — не у каждого есть время стоять в очереди в железнодорожную кассу и изучать огромный стенд с расписанием поездов. Поэтому РЖД ввело покупку проездных документов онлайн. Если вам нужно купить электронный билет на поезд в интернете, воспользуйтесь нашим сервисом. А мы расскажем, как его оформить быстро и без лишних хлопот.

Как можно забронировать билеты на поезд?

Сервис позволят за пару минут заказать жд билеты через интернет — достаточно воспользоваться предложенной формой. Указав нужные вам станции отправления и прибытия, дату и время поездки, вы увидите полный список поездов по вашему направлению. Осталось сделать пару шагов, чтобы забронировать билет:
  1. выбрать подходящий состав, вагон, место на графической схеме и нажать «Указать данные пассажира»;
  1. указать свои данные в открывшейся форме: Ф.И.О., пол, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, тариф, номер бонусной карты (при наличии), e-mail и телефон.
На ваш адрес электронной почты поступит информация о заказе. Учтите, что указанные данные вносятся в билет и проверяются проводником при посадке, поэтому вносите их внимательно.

Как купить билеты через интернет на поезд?

Чтобы оформить покупку забронированного на сайте билета, потребуется оплатить его банковской картой или другим способом. Не стоит беспокоиться о безопасности ваших персональных данных и банковских карт — оплата билетов на поезд проводится через надежные платежные системы, включая популярные системы электронных денег. Электронный жд билет будет доступен в личном кабинете на сайте сразу после оплаты. На внутренних рейсах его можно не распечатывать, а показать проводнику QR-код прямо со смартфона. В остальных случаях придется распечатывать купленный онлайн билет в специальном терминале на вокзале. Если все места на нужное направление раскуплены, воспользуйтесь бесплатной услугой РЖД «Поймай билет». Как только появится свободный билет, вам придет уведомление.
Если путешествуйте внутри страны, распечатывать электронный билет необязательно.

Преимущества приобретения билетов онлайн

Покупка проездных документов через интернет — удобный сервис, имеющий ряд преимуществ:
  • экономия времени — вам не придется ехать на вокзал, стоять в очереди и опасаться, что билеты закончатся;
  • достоверность информации — все изменения появляются на сайте в режиме реального времени, поэтому вы сразу увидите количество свободных мест;
  • возможность оптимально спланировать свой бюджет — если состав полупустой, можно отложить покупку до зарплаты, или же быстро забронировать последний билет;
  • комфорт — вы сможете выбрать самое удобное место из свободных;
  • вариативность — система покажет не только прямые рейсы, но и маршруты с пересадками, а также длительность путешествия;
  • возможность сэкономить на покупке — вы можете проанализировать стоимость билетов на выбранный маршрут и выбрать рейс с самыми дешевыми местами;
  • удобство — вы можете приехать на вокзал незадолго до отъезда, показав проводнику паспорт и распечатанный электронный билет.
На железной дороге существует два расписания: зимнее и летнее, а на время праздников в рейс выходят дополнительные поезда. Но волноваться об изменениях в маршрутах не стоит — система учтет все нюансы и покажет вам доступные билеты на требуемую дату.

На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и
«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон
Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными
В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу
Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн