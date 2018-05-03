Доступность интернета существенно облегчает жизнь — не у каждого есть время стоять в очереди в железнодорожную кассу и изучать огромный стенд с расписанием поездов. Поэтому РЖД ввело покупку проездных документов онлайн. Если вам нужно купить электронный билет на поезд в интернете, воспользуйтесь нашим сервисом. А мы расскажем, как его оформить быстро и без лишних хлопот.

Как можно забронировать билеты на поезд?

выбрать подходящий состав, вагон, место на графической схеме и нажать «Указать данные пассажира»;

указать свои данные в открывшейся форме: Ф.И.О., пол, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, тариф, номер бонусной карты (при наличии), e-mail и телефон.

Как купить билеты через интернет на поезд?

Если путешествуйте внутри страны, распечатывать электронный билет необязательно.

Преимущества приобретения билетов онлайн

экономия времени — вам не придется ехать на вокзал, стоять в очереди и опасаться, что билеты закончатся;

достоверность информации — все изменения появляются на сайте в режиме реального времени, поэтому вы сразу увидите количество свободных мест;

возможность оптимально спланировать свой бюджет — если состав полупустой, можно отложить покупку до зарплаты, или же быстро забронировать последний билет;

комфорт — вы сможете выбрать самое удобное место из свободных;

вариативность — система покажет не только прямые рейсы, но и маршруты с пересадками, а также длительность путешествия;

возможность сэкономить на покупке — вы можете проанализировать стоимость билетов на выбранный маршрут и выбрать рейс с самыми дешевыми местами;

удобство — вы можете приехать на вокзал незадолго до отъезда, показав проводнику паспорт и распечатанный электронный билет.

Сервис позволят за пару минут заказать жд билеты через интернет — достаточно воспользоваться предложенной формой.Указав нужные вам станции отправления и прибытия, дату и время поездки, вы увидите полный список поездов по вашему направлению. Осталось сделать пару шагов, чтобы забронировать билет:На ваш адрес электронной почты поступит информация о заказе. Учтите, что указанные данные вносятся в билет и проверяются проводником при посадке, поэтому вносите их внимательно.Чтобы оформить покупку забронированного на сайте билета, потребуется оплатить его банковской картой или другим способом. Не стоит беспокоиться о безопасности ваших персональных данных и банковских карт — оплата билетов на поезд проводится через надежные платежные системы, включая популярные системы электронных денег.Электронный жд билет будет доступен в личном кабинете на сайте сразу после оплаты. На внутренних рейсах его можно не распечатывать, а показать проводнику QR-код прямо со смартфона. В остальных случаях придется распечатывать купленный онлайн билет в специальном терминале на вокзале. Если все места на нужное направление раскуплены, воспользуйтесь бесплатной услугой РЖД «Поймай билет». Как только появится свободный билет, вам придет уведомление.Покупка проездных документов через интернет — удобный сервис, имеющий ряд преимуществ:На железной дороге существует два расписания: зимнее и летнее, а на время праздников в рейс выходят дополнительные поезда. Но волноваться об изменениях в маршрутах не стоит — система учтет все нюансы и покажет вам доступные билеты на требуемую дату.