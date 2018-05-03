Доступность интернета существенно облегчает жизнь — не у каждого есть время стоять в очереди в железнодорожную кассу и изучать огромный стенд с расписанием поездов. Поэтому РЖД ввело покупку проездных документов онлайн. Если вам нужно купить электронный билет на поезд в интернете, воспользуйтесь нашим сервисом. А мы расскажем, как его оформить быстро и без лишних хлопот.
Как можно забронировать билеты на поезд?Сервис позволят за пару минут заказать жд билеты через интернет — достаточно воспользоваться предложенной формой. Указав нужные вам станции отправления и прибытия, дату и время поездки, вы увидите полный список поездов по вашему направлению. Осталось сделать пару шагов, чтобы забронировать билет:
- выбрать подходящий состав, вагон, место на графической схеме и нажать «Указать данные пассажира»;
- указать свои данные в открывшейся форме: Ф.И.О., пол, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, тариф, номер бонусной карты (при наличии), e-mail и телефон.
Как купить билеты через интернет на поезд?Чтобы оформить покупку забронированного на сайте билета, потребуется оплатить его банковской картой или другим способом. Не стоит беспокоиться о безопасности ваших персональных данных и банковских карт — оплата билетов на поезд проводится через надежные платежные системы, включая популярные системы электронных денег. Электронный жд билет будет доступен в личном кабинете на сайте сразу после оплаты. На внутренних рейсах его можно не распечатывать, а показать проводнику QR-код прямо со смартфона. В остальных случаях придется распечатывать купленный онлайн билет в специальном терминале на вокзале. Если все места на нужное направление раскуплены, воспользуйтесь бесплатной услугой РЖД «Поймай билет». Как только появится свободный билет, вам придет уведомление.
Если путешествуйте внутри страны, распечатывать электронный билет необязательно.
Преимущества приобретения билетов онлайнПокупка проездных документов через интернет — удобный сервис, имеющий ряд преимуществ:
- экономия времени — вам не придется ехать на вокзал, стоять в очереди и опасаться, что билеты закончатся;
- достоверность информации — все изменения появляются на сайте в режиме реального времени, поэтому вы сразу увидите количество свободных мест;
- возможность оптимально спланировать свой бюджет — если состав полупустой, можно отложить покупку до зарплаты, или же быстро забронировать последний билет;
- комфорт — вы сможете выбрать самое удобное место из свободных;
- вариативность — система покажет не только прямые рейсы, но и маршруты с пересадками, а также длительность путешествия;
- возможность сэкономить на покупке — вы можете проанализировать стоимость билетов на выбранный маршрут и выбрать рейс с самыми дешевыми местами;
- удобство — вы можете приехать на вокзал незадолго до отъезда, показав проводнику паспорт и распечатанный электронный билет.