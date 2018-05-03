Интернет прочно вошел в нашу жизнь и значительно облегчил будни, позволяя экономить силы и время. Например, общаться или покупать билеты на поезд, не выходя из дома. И хотя услуга покупки билетов онлайн существует уже несколько лет, ей мало кто пользуется. Многие пассажиры просто не знают о данной опции или боятся раскрывать данные банковской карты. Других же смущает, что вместо полноценного бумажного билета они получают распечатку. Мы постараемся развеять эти заблуждения и расскажем, как работает электронная система бронирования жд билетов и почему она безопасна.
Что представляет собой система бронирования билетов?Система бронирования билетов позволяет заранее приобрести проездной документ на необходимое направление. Просто задайте в предложенной форме необходимые параметры: маршрут, дату и время отправления. Система подберет и выдаст информацию обо всех составах со свободными местами, курсирующих в нужном направлении. После бронирования, на ваш e-mail придет уведомление о заказе. После оплаты вы получите электронный бланк, аналогичный приобретенным через кассу билетам. На нем содержится вся информация о поездке, фамилия и имя пассажира, а также QR-код с зашифрованной информацией. Останется лишь превратить электронный жд билет в посадочный талон: обменять его на бумажный аналог в привокзальной кассе или распечатать на специальном терминале. Чтобы попасть на поезд, достаточно предъявить проводнику паспорт и любой вариант билета перед посадкой в вагон.
Электронный проездной документ доступен в личном кабинете сразу после оплаты.Также электронный жд билет можно скачать на смартфон. Если вы путешествуете по России, распечатывать электронный проездной документ не обязательно. При посадке в вагон можно показать проводнику QR-код со смартфона. В иных случаях придется распечатывать бумажный аналог, иначе на поезд вас не пустят. Электронная регистрация билетов — самый простой и удобный способ отправиться в поездку на поезде. На страничке заказа содержится подробная инструкция по оформлению покупки. Не беспокойтесь за данные вашей карты — система имеет высокую степень защиты, она давно отлажена и работает без сбоев, позволяя приобретать жд билеты на любые маршруты.
На всех бланках билетов, приобретенных через интернет, проставляется специальный логотип «ЭР».
Как приобрести детские билеты?Процедура практически идентична покупке ЖД билета для взрослого пассажира. Однако существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при оформлении билета на ребенка:
- возможность льготного проезда — дети младше 5 лет вправе путешествовать бесплатно, а от 5 до 10 лет — получать скидку;
- обязательное наличие сопровождающего — детям до 10 лет запрещается ездить в поездах без взрослого сопровождающего;
- другие документы — для ребенка младше 14 лет информация для покупки билета берется из свидетельства о рождении, поэтому проводник будет требовать его оригинал. Детям старше 14 лет жд билет покупается по паспорту.
Для поездки внутри страны можно обойтись заверенной копией свидетельства о рождении ребенка.
Покупка билетов за рубежУстановленные на РЖД правила проезда не особо отличаются от международных. Но некоторые различия все же есть. В других странах действуют иные условия:
- проезда несовершеннолетних детей;
- провоза багажа;
- перевозки домашних питомцев.
Распечатайте и храните бумажный экземпляр ЖД билета до конца поездки за рубеж.
Важная информацияЧтобы избежать различных недоразумений, ознакомьтесь с некоторыми важными правилами:
- Если вы приобрели онлайн-билет, а позже оформили аналогичный проездной документ в железнодорожной кассе, электронный талон автоматически аннулируется.
- Внимательно следите за правильностью заполнения информации. Внутренние рейсы допускают ошибки в билете на поезд в одну букву и одну цифру. Но если вы отправляетесь за границу, ошибок быть не должно.
- При оформлении билета вы указывает свои личные данные, а значит другой человек не сможет воспользоваться проездным документом.
Отзывы пассажиров: 1
Похоже скоро потребуется. С декабря 2021 года при посадке в поезд нужно будет предъявить QR-код, говорящий о наличии прививки.